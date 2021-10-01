Глава "Нафтогаза" призвал ввести санкции против "Газпрома"

Прекращение транзита российского газа в Венгрию через Украину повлечет за собой санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток - 2", уверен председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. По контракту "Газпром" имеет право не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но тогда он должен оплачивать эти мощности по принципу "качай или плати", написал Витренко в соцсети Facebook в пятницу, 1 октября
"Ждем теперь наложение санкций на 100% дочернюю компанию "Газпрома", оператора" Северного потока - 2 ", - заявил Витренко, напомнив об обещанной США и Германией "соответствующей реакции" в случае использования Кремлем газа в качестве оружия. Киев предупреждал партнеров в Германии и США о том, что так может произойти и что "прекращение физического транзита через Украину создаст огромные угрозы для Украины и для Европы", напомнил глава "Нафтогаза". "Кремль это делает умышленно, - считает Юрий Витренко. - Это даже не бряцание оружием, это очевидное использование газа как оружия".
"Демонстрация последствий запуска "Северного потока - 2"
Несмотря на законтрактованные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС), "Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию, и глава "Нафтогаза" усматривает в этом "очевидную демонстрацию того, что произойдет после запуска"Северного потока - 2".
Ранее в тот же день компания "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщила, что "Газпром" прекратил транзит газа через территорию Украины в Венгрию, хотя "мощности Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24 600 000 куб. м в сутки".
Венгрия подписала новый договор с "Газпромом"
27 сентября Венгрия и "Газпром" подписали долгосрочный договор о поставках газа. По условиям контракта, Россия уже с 1 октября на протяжении 15 лет будет ежегодно поставлять Венгрии 4,5 млрд кубометров газа. Из них 3,5 млрд кубометров будут поставляться через Сербию и еще 1 млрд - через Австрию.
Это лишит Украину доходов от транзита российского газа, который до сих пор поставлялся в Венгрию через ее территорию.
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Автор: Андрей Гурков