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Глава МВД РФ считает нехватку личного состава критической

Роман Сулима
57 мин. назад

В июле из структур МВД России уволились 5000 сотрудников, заявил Владимир Колокольцев. Министр внутренних дел РФ указал на значительную нехватку личного состава.

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Автомобиль российской полиции в Санкт-Петербурге
Российская полицияФото: picture-alliance/dpa/ZB/A. Burgi

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что его ведомство испытывает критическую нехватку сотрудников. "Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация", - сообщил он на церемонии представления новых руководителей территориальных органов МВД в четверг, 10 августа.

Колокольцев отметил, что на сотрудников в аннексированном Севастополе и Магаданской области в условиях значительного некомплекта ложится "колоссальная нагрузка", и призвал местные органы внутренних дел "сделать все, чтобы минимизировать эти риски".

О той же проблеме министр говорил и до войны против Украины

Колокольцев указывал на нехватку сотрудников и ранее, но не называл ситуацию критической. По его данным, в ключевых подразделениях МВД РФ только в 2021 году количество уволившихся следователей возросло на треть. "Самая серьезная проблема - некомплект. Так, за 2021 год количество уволившихся из органов внутренних дел следователей по сравнению с 2020 годом возросло на 34 процента. Вопрос некомплекта также актуален для патрульно-постовой службы, уголовного розыска, подразделений по контролю за оборотом наркотиков и экономической безопасности. То есть по всем ключевым направлениям", - заявил Колокольцев в середине февраля 2022 года, за несколько дней до вторжения войск РФ в Украину.

Основные причины массовых увольнений сотрудников министр внутренних дел РФ не огласил ни тогда, ни сейчас.

Власти РФ хотят приблизить число сотрудников МВД к миллиону

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от декабря 2022 года, штатная численность сотрудников МВД в России должна составлять 922 тысячи человек в 2023 году. В 2024 году ее планировали увеличить на 12 000 сотрудников, а в 2025-м - довести до 938 тысяч.

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