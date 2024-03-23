Глава МВД ФРГ Фезер: Теракт под Москвой - дело рук ИГИЛ

Глава МВД ФРГ Фезер: Теракт под Москвой - дело рук ИГИЛ23 марта 2024 г.
"Судя по тому, что известно на данный момент, нужно исходить из того, что ответственность за убийственный теракт вблизи Москвы несет террористическая группировка Вилаят Хорасан (ИГИЛ-К. - Ред.)", - такую оценку высказала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью газете Süddeutsche Zeitung в субботу, 23 марта.
Речь идет о действующем в Афганистане отделении террористической организации "Исламское государство". По словам Фезер, боевики этой ячейки ИГИЛ представляют собой самую большую исламистскую угрозу и для Германии. "Опасность, исходящая от исламского терроризма, остается высокой", - подчеркнула она.
Западные источники подтверждают причастность ИГИЛ к теракту
Ранее агентство Reuters сообщило, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Красногорске. В свою очередь газета The New York Times написала, что причастность ИГИЛ к теракту подтверждают и спецслужбы США. Между тем в России провластные СМИ и Telegram-каналы активно продвигают версию о наличии "украинского следа". Ту же версию, высказанную ранее ФСБ, назвал президент РФ Владимир Путин в своем обращении к согражданам, сделанном спустя почти 20 часов после теракта. В Украине категорически отрицают причастность к теракту в "Крокус Сити Холле".
Газета Süddeutsche Zeitung напоминает, что 19 марта двух предполагаемых членов группировки Вилаят Хорасан по распоряжению генпрокуратуры Германии задержали в городе Гера. Сейчас 23-летний и 30-летний афганцы, которых подозревают в подготовке террористического нападения на парламент Швеции, находятся в камерах предварительного заключения. Со своей стороны Нэнси Фезер указала, что повышенные меры безопасности, действовавшие перед рождественскими и новогодними праздниками в Кельне, также были связаны с защитой от возможных терактов ИГИЛ-К.
Нападение на "Крокус Сити Холл"
Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске незадолго до начала концерта группы "Пикник". В здании делового центра "Крокус Сити", где находится концертный зал, вспыхнул пожар. По официальным данным, известным на момент публикации, в результате теракта погибли как минимум 133 человека. По данным Минздрава Московской области в медучреждения Москвы и Подмосковья были госпитализированы 140 пострадавших.
Власти Германии, США и ряда других стран мира резко осудили теракт в Подмосковье. Между тем члены Совета Безопасности ООН призвали все страны мира "активно сотрудничать с правительством Российской Федерации", чтобы привлечь к ответственности и предать суду виновных и тех, кто поддерживает подобные террористические атаки.
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