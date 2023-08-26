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Хойсген: Германия должна тратить на оборону два процента ВВП

Александра Иванова
26 августа 2023 г.

У правительства ФРГ и бундестага не хватает политической воли, чтобы "извлечь выводы из агрессивной войны России против Украины", заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности.

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген
Кристоф Хойсген (фото из архива)Фото: Thomas Kienzle/AFP/Getty Images

Правительству Германии следует обеспечить ежегодное финансирование оборонных нужд в объеме двух процентов от ВВП страны, как это предусмотрено стандартами НАТО. Такое заявление сделал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в интервью журналу Focus, обнародованном в субботу, 26 августа.

"Безопасность должна иметь первостепенное значение", - подчеркнул эксперт. По его мнению, "если все будет продолжаться, как сейчас, Германия рискует растерять доверие и окажется в ситуации, когда ее обороноспособность будет ограничена". "Не так давно ФРГ в очередной раз подтвердила обязательство тратить на оборону два процента от объема своей экономики, и в краткосрочной перспективе эта цель будет достигнута за счет дополнительного финансирования в размере ста миллиардов евро. Однако реальный бюджет страны не рассчитан на эти инвестиции (в долгосрочной перспективе. - Ред.)", - предупредил глава Мюнхенской конференции.

Хойсген о поддержке США партнеров по НАТО

По его оценке, подобная ситуация является "ужасающей". Германия продолжает жить в иллюзии, что президент РФ Владимир Путин "не пойдет дальше" и что "США в случае опасности не станут подвергать себя риску ради нас (немцев. - Ред.)", заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности. С его точки зрения, у правительства ФРГ и бундестага не хватает политической воли, чтобы "извлечь выводы из жестокой, агрессивной войны России против Украины".

Хойсген добавил, что, учитывая сказанное, возможность повторного прихода к власти в Соединенных Штатах экс-президента страны Дональда Трампа вызывает у него беспокойство. Во время своего первого президентского срока республиканец пригрозил не оказывать военную поддержку США тем партнерам по НАТО, которые не соблюдают правила по выделению на оборону двух процентов от своего ВВП. "Не думаю, что эта позиция Трампа смягчилась", - указал Хойсген.

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген

Хойсген: Германия должна тратить на оборону два процента ВВП

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