Глава МОК Томас Бах покинет свой пост в 2025 году

Томас Бах объявил, что не станет вносить изменения в Олимпийскую хартию, чтобы продлить срок своего президентства. "Новые времена требуют новых лидеров", - отметил он на сессии МОК в Париже.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) на прошедшей в субботу, 10 августа, 142-й сессии МОК в Париже объявил, что покинет свой пост в 2025 году. "Новые времена требуют новых лидеров", - цитирует Баха агентство Reuters.

Согласно Олимпийской хартии, срок полномочий президента ограничивается максимум двенадцатью годами. Томас Бах возглавляет Международный олимпийский комитет с 2013 года. На прошлогодней сессии МОК в Мумбаи несколько членов организации предложили внести в Олимпийскую хартию поправку, позволяющую Баху баллотироваться на новый срок.

"После глубоких размышлений и обсуждений с семьей я пришел к выводу, что не должен продлевать свои полномочия сверх срока", - заявил 70-летний Томас Бах на сессии организации в Париже, отметив, что не чувствует себя "лучшим капитаном" из-за своего возраста.

Выборы нового президента МОК состоятся на 143-й сессии организации в Греции в марте 2025 года. О намерениях стать кандидатом на этот пост еще никто не заявлял.