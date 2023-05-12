Глава Минюста РФ хочет ликвидировать возможность смены пола
Дмитрий Вачедин
26 мин. назад
Глава российского Минюста Константин Чуйченко заявил, что трансперсон надо лечить "в сторону, какую их определила природа". По его словам, это не только его мнение, но и позиция его министерства.
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Глава российского Минюста Константин Чуйченко предложил ликвидировать "лазейку в законодательстве" о смене гендерного маркера и отправлять трансперсон на принудительное лечение. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 12 мая, на Петербургском международном юридическом форуме. Чуйченко выступал на панели "Семейные ценности в фокусе мировой политики: векторы правового регулирования".
По словам Чуйченко, решение о том, что "лазейка" о смене гендера будет ликвидирована, уже принято. "Но ее ликвидировать можно двумя путями: просто запретить и об этой проблеме забыть и исходить из того, что этих людей надо просто лечить, но в каком направлении - мое мнение, мнение Минюста, состоит в том, что их лечить нужно в ту сторону, в какую определила природа", - сказал министр.
Чуйченко признал, что "есть мнение", что "путем экспертных исследований можно установить, что люди по-другому не могут", и тогда можно провести "хирургические манипуляции", но ему такой вариант "не нравится". По словам министра, сейчас решается, "по какому пути пойти".