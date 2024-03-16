Глава Минобразования ФРГ: В школе нужна гражданская оборона

"Система образования должна готовить молодых людей к жизни. К этому относится и знание об угрозах свободе и реагирование на опасности", - заявила Беттина Штарк-Ватцингер.

"Общество должно быть в целом хорошо подготовлено к кризисам - начиная с какой-либо пандемии и вплоть до природных катастроф и войны. Гражданская оборона чрезвычайно важна, ей нужно обучать и в школе. Целью этого должно быть усиление наших возможностей к сопротивлению", - такое заявление сделала министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) в интервью изданиям медиагруппы Funke, обнародованном в субботу, 16 марта.

"Система образования должна готовить молодых людей к жизни. К этому относится и знание об угрозах свободе и реагирование на опасности, - подчеркнула политик из Свободной демократической партии. - Это не обязательно должно быть отдельным предметом. Но это должно входить в преподаваемый материал".

О перспективе посещения офицерами бундесвера школ

По мнению Штарк-Ватцингер, в школе детям следует рассказывать и о войне, развязанной Россией против Украины, и о связанной с ней политической смене эпох. "К этому относится и непринужденное отношение к бундесверу", - указала она. "Я считаю важным, чтобы офицеры, занимающиеся работой с молодежью, приходили в школы и рассказывали о том, что бундесвер делает для нашей безопасности. Не могу понять, почему тут есть предубеждения", - заявила политик.

Летом 2023 года уполномоченная германского бундестага по делам военнослужащих бундесвера Эва Хёгль (Eva Högl) поддержала идею направлять в школы офицеров бундесвера, чтобы те рассказывали детям о своей службе.

Между тем профсоюз работников образования и науки GEW выражает большую озабоченность в связи с тем, что "бундесвер стремится увеличить свое влияние в школах". На сайте профсоюза указано, что он решительно выступает против усиления влияния бундесвера на содержание преподаваемого материала, а также на образование учителей. "Политическое образование - в том числе в вопросах политики безопасности - должно находиться в руках получивших специальное образование педагогических специалистов, а не в руках офицеров по работе с молодежью", - говорится на сайте организации .

О необходимости бомбоубежищ в школах

В начале марта глава Немецкого союза городов и общин Андре Бергхеггер (Andre Berghegger) в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал увеличить количество бомбоубежищ в стране. По его словам, из 2000 общественных бомбоубежищ времен холодной войны в Германии осталось лишь 600, которые могут вместить 500 000 человек.

"Существует острая необходимость вернуть в эксплуатацию выведенные из нее убежища", - подчеркнул Бергхеггер. Кроме того, необходимо построить новые, современные укрытия и установить дополнительные сирены воздушной тревоги. Недопустимо, чтобы в ФРГ остались общины без этих средств оповещения, и не стоит полагаться лишь на приложения для смартфонов, указал он.

Беттина Штарк-Ватциенгер в интервью изданиям медиагруппы Funke 16 марта, кроме прочего, отметила, что считает правильным ведение дебатов о необходимости оснащения школ бомбоубежищами. Говорить прямо, поддерживает ли она сама такую инициативу, политик не стала.

Кроме того, министр сообщила, что, будучи депутатом, прошла недельное обучение в бундесвере и имеет статус резервиста. На вопрос о том, возьмется ли она за оружие, если возникнет необходимость вести оборону Германии, Штрак-Ватцингер ответила: "После российского нападения на Украину я регулярно задаю себе вопрос, как я поступила бы в такой ситуации. Я восхищаюсь украинками и украинцами за мужество и отвагу, с которыми они защищают свою страну. Вероятно, на этот вопрос (возьмется ли она за оружие. - Ред.) можно ответить, только когда до этого дойдет. Но в принципе я бы сказала: да".

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