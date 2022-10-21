Глава Минобороны Украины: Запад готов помочь в закрытии неба

На 241-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 22 октября (время московское).

Глава Минобороны Украины Алексей Резников: Запад намерен помочь в закрытии неба

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Российские удары по гражданским объектам Украины поразили западные страны, заявил министр обороны Алексей Резников в эфире единого телемарафона. В связи с этим западные партнеры, по его словам, намерены как можно быстрее помочь украинской армии закрыть небо над страной.

Резников подчеркнул, что на Западе даже не обсуждается вопрос усталости от войны. "Наоборот, мы оперативно обсуждали решения, которые сейчас начинаем нарабатывать по защите украинского неба", - сказал министр.

Хроника событий 21 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 октября 00.00 - 13.59 >>>

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