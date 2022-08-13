Глава Минобороны Украины требует реакции ООН на события в Еленовке

На 171-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 13 августа (время московское).

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Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что ей непонятно, как объявление России террористическим государством поможет заставить РФ "ответить за все, что она сделала, что делает сейчас и что будет продолжать делать во время этого вторжения украинцам, Украине как стране и украинской идентичности". "Но я абсолютно понимаю, почему люди этого (признания России государством-спонсором терроризма. - Ред.) хотят", - отметила дипломат в интервью украинскому онлайн-изданию "Гордон".

По мнению Симмонс, объявление РФ государством-спонсором терроризма имеет "своего рода символическую важность".

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Министр обороны Украины Алексей Резников через МИД Украины инициировал обращение к странам-участницам объединения Ukraine Defence Contact Group (формат "Рамштайн") с просьбой направить в Украину экспертов по военной юстиции, специалистов по военным преступлениям. Об этом Резников сообщает в Facebook.

Цель совместного заявления Сил обороны Украины - привлечь внимание к положению украинских военнопленных, в первую очередь - защитников Мариуполя, следует из его поста.

По мнению главы Минобороны Украины, действия российских военных в Еленовке требуют реакции не только Международного уголовного суда, Международного суда ООН и ЕСПЧ, но и ООН.

Хроника событий 13 августа 00.00 - 13.59 >>>

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