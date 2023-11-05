Рустем Умеров поручил изучить гибель военных 128-й бригады

Министр обороны Украины выразил соболезнования родственникам погибших из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Военные погибли при ракетном ударе РФ по Запорожской области, указали в ВСУ.

Министр обороны Украины Рустем Умеров вечером в субботу, 4 ноября, поручил Главной инспекции Минобороны провести полную проверку по факту гибели военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Он также выразил соболезнования семьям погибших воинов. "Будут выяснены все обстоятельства случившегося", - написал министр в Facebook.

По данным украинских военных, ВС РФ 3 ноября нанесли удар ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й бригады в прифронтовом селе Запорожской области. В результате погибли военнослужащие, а находившиеся на месте инцидента мирные жители получили ранения различной степени тяжести, подтверждает украинское Управление стратегических коммуникаций в Telegram, не называя число жертв.

Предварительно речь идет о более 20 погибших

Источник издания "Украинская правда" в МВД Украины подтвердил, что утром 3 ноября, во время вручения наград бойцам ВСУ в честь Дня артиллерии на территории прифронтовой зоны Запорожской области в результате попадания российской ракеты погибли предварительно более 20 военных.

Глава Закарпатской областной администрации Виктор Микита написал в субботу в Facebook: "Прошу всех земляков, общины, предпринимателей в заведениях общественного питания воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий, концертов и т.д. После официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр будет распоряжение о чествовании павших воинов".

Сама 128-я бригада пока не предоставила никакой информации о произошедшей трагедии.

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