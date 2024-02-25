Умеров: Половина западного оружия приходит с опозданием

Выделение помощи не всегда означает ее обеспечение, поскольку 50% не поступает вовремя, пожаловался глава Минобороны Украины.

Половина поставляемого в Украину оружия приходит позднее запланированного времени, заявил министр обороны страны Рустем Умеров на конференции "Украина. Год 2024", проходящей в Киеве в воскресенье, 25 февраля.

"Поскольку ситуация всегда динамична, всегда меняется, на данный момент выделение (помощи. - Ред.) не всегда означает обеспечение. 50% не поступает вовремя. То, что выделяется, если оно не приходит своевременно - мы теряем личный состав, теряем территории", - сказал Умеров.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина делает "все возможное и невозможное", но без своевременных поставок работа усложняется, цитирует Умерова агентство "Интерфакс-Украина". По словам министра, с учетом размера российской экономики 15 процентов бюджета, выделяемые на военные нужды, составляют 150 млрд долларов.

Умеров предупредил союзников о критической нехватке снарядов

В конце января Умеров в письме союзникам в Европейском Союзе предупредил о "критической" нехватке артиллерийских снарядов, писало агентство Bloomberg. Россия ежедневно использует на фронте в три раза больше снарядов, чем ВСУ, указывал министр обороны Украины.

Тогда же верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что заявленная цель поставить 1 млн снарядов для Украины к марту будет выполнена лишь на 52 процента.

Кроме того, как писала в начале февраля газета The New York Times со ссылкой на данные чиновников США, украинские военные вплотную приблизились к истощению запасов снарядов для ПВО, и без пополнений в виде новых западных поставок их хватит только до марта.

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