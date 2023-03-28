В Украине подтвердили получение от Лондона Challenger 2 MBT

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 марта.

На 398-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 28 марта (время московское).

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Силами противовоздушной обороны Украины над Киевом в ночь на 28 марта обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed, принадлежавших ВС РФ, написал в Telegram начальник городской военной администрации Сергей Попко.

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Министр обороны Украины Алексей Резников назвал первые переданные Киеву Великобританией основные боевые танки Challenger 2 MBT "фантастическими машинами". Резников проехал на такой машине. Министр добавил в Twitter, что техника "недавно прибыла" в Украину и скоро будет задействована для выполнения "боевых задач". Алексей Резников поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака, своего британского коллегу Бена Уоллеса и жителей этой страны.

Хроника событий 28 марта 00.00 - 13.59 >>>

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