Глава Минобороны Украины: Худший сценарий войны с РФ позади

Через полгода - на 181-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около трети жителей 44-х миллионой Украины. DW продолжает следить за развитием событий в среду, 24 августа - День независимости Украины.

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США объявят о новой военной помощи украинцам на сумму почти 3 млрд долларов в День независимости Украины, сообщил официальный представитель американского правительства. Это будет крупнейший пакет военной помощи Украине за все шесть месяцев войны.

Силы РФ обстреляли Запорожье

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Силы РФ обстреляли объекты инфраструктуры в двух районах Запорожья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в его сообщении.

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ВВС Украины уничтожили пять российских беспилотников и вертолет. Сообщение об этом командование Воздушных сил ВСУ обнародовало в Facebook. "Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и вертолет Ка-52 российских оккупантов", - говорится в сводке.

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Согласно мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, его страна уже пересекла черту, за которой можно было ожидать "худший сценарий" развития войны с Россией. Об этом он заявил в интервью CNN. Отвечая на вопрос, заходит ли российско-украинская война в тупик, министр сказал, что "худший сценарий" событий в Украине уже позади.

Резников считает, что Украина стоит на пороге "нового этапа" войны, потому что начинает контрнаступление в другом направлении. "Мы находимся на стадии стабилизации на поле боя с помощью небольшого перемещения подразделений, и мы создали там много хороших средств сдерживания", - заявил глава Минобороны Украины.

С молотка ушла конфискованная суперяхта приближенного к Путину олигарха

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Суперяхта Axioma в Гибралтаре Фото: Giovanni Romero/TheYachtPhoto/imago images

В Гибралтаре ушла с молотка суперяхта Axioma российского миллиардера Дмитрия Пумпянского, владельца и главы правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, являющейся поставщиком российской государственной энергетической компании "Газпром". Он является одним из "ближайших к Путину" олигархов, сообщает Bloomberg. Пумпянский находится под санкциями Запада в связи с войной, развязанной Россией в Украине.

Axioma стала первой суперяхтой подпавшего под санкции российского олигарха, проданной на аукционе в Европе. 72,5-метровое судно ушло с молотка в пользу американского инвестиционного банка JP Morgan, утверждающего, что Дмитрий Пумпянский должен ему свыше 20 млн долларов. Яхта с шестью роскошными гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и полностью оборудованным спа-салоном была задержана после пришвартования в Гибралтаре в марте.

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Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении предупредил сограждан о возможности проведения Россией в День украинской независимости 24 августа "отвратительных провокаций" и жестоких ударов по территории Украины. "Дорогие украинцы! Завтра важный для всех нас день. И именно потому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага. Мы должны осознавать, что завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары", - заявил Зеленский в видеообращении.

Как он заверил, Вооруженные силы Украины, спецслужбы и разведка сделают все, чтобы защитить людей настолько, насколько это возможно. "Мы обязательно ответим на любое проявление российского террора, но, пожалуйста, завтра особенно придерживайтесь правил безопасности. Пожалуйста, придерживайтесь режима комендантского часа. Обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги и на официальные сообщения. И помните: мы должны все вместе дойти до победы", - подчеркнул глава украинского государства.

Хроника событий 23 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 августа 00.00 - 13.59 >>>

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