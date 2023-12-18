Глава Пентагона обещает Израилю дальнейшую военную поддержку

США продолжат оказывать поддержку Израилю, в том числе военную, в его борьбе с радикальным исламистским движением ХАМАС. С таким заявлением министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин выступил в понедельник, 18 декабря, в ходе пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом в Тель-Авиве. Вашингтон будет и дальше поставлять израильской стороне "критически важные боеприпасы, автомобильную технику военного назначения и системы противовоздушной обороны", отметил Остин. США останутся "ближайшим другом" Израиля в мире, добавил глава Пентагона.

Вашингтон "несокрушимо" поддерживает Израиль в его праве на самооборону, заявил Остин. При этом у Соединенных Штатов нет права диктовать израильской стороне временные рамки или условия операции против боевиков ХАМАС, подчеркнул глава Минобороны США. Он призвал действующее в Ливане радикальное шиитское движение "Хезболлах" не провоцировать расширение конфликта на Ближнем Востоке.

Необходимо нарастить поставки гуманитарных грузов в сектор Газа

В то же время Остин указал на необходимость защищать мирных жителей, страдающих от обострения палестино-израильского конфликта. Кроме того, глава Пентагона призвал увеличить приток гуманитарной помощи в сектор Газа.

Министр обороны США не обошел стороной участившиеся обстрелы судов в Баб-эль-Мандебском проливе со стороны связанного с Ираном хуситского ополчения в Йемене. Остин предостерег Тегеран от дальнейшей поддержки хуситов, совершающих атаки на суда. Глава Пентагона намерен обсудить вопрос безопасности судоходства в Красном море на онлайн-встрече со своими коллегами из ряда стран региона 19 декабря.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 19 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще около 130 человек, захваченных 7 октября.

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