Глава Минобороны Румынии - за переговоры о мире в Украине

Переговоры - единственный шанс для РФ заключить мир в Украине, заявил глава Минобороны Румынии Василе Дынку в эфире телеканала PrimaTV. Вести их с Москвой должны страны НАТО и США.

Министр обороны Румынии Василе Дынку считает, что лишь с помощью переговоров Россия получит шанс для заключения мира в Украине. "Страны мира, НАТО, США должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и мире с Россией", - заявил он в субботу, 8 октября, в эфире румынского телеканала PrimaTV.

По мнению Дынку, Киев в одиночку не сумеет договориться с Москвой, поскольку "политический класс в Украине" в настоящее время не может взять на себя ответственность за "потерю территорий, в конечном итоге, несправедливую потерю территорий".

При этом у российской стороны сохраняются ресурсы для затягивания боевых действий, считает министр. "Идеально было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замораживанием конфликта, переговоры все равно принесут больше пользы, чем то, что происходит сейчас - уничтожение человеческих жизней и имущества", - приводит слова Дынку румынское издание G4Media.ro .

Дынку: "Система должна заменить Путина"

Говоря о судьбе нынешнего российского руководителя, Василе Дынку высказал предположение, что система должна сама заменить Путина. "Есть лишь один способ положить конец карьере, скажем так, политика и тому, что происходит сегодня в России, - это чтобы система, которую представляет Путин, отыскала ему замену", - сказал румынский министр. В такой авторитарной системе замена диктатора может произойти в "одночасье", полагает Дынку.

Переговоры Украины и РФ

Ранее, 4 октября, Украина официально отказалась от любых переговоров с Путиным в связи с аннексией Россией украинских территорий после проведенных на оккупированных частях Украины так называемых "референдумов". Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 сентября, принятое в ответ на аннексию.

Накануне Зеленский в своем видеообращении заявил, что "Украина всегда предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях", но с Путиным это сделать невозможно, поэтому Украина будет готова к диалогу с Россией, когда там появится "другой президент".

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве намерены "ожидать изменения позиции действующего президента Украины, либо будем вести переговоры уже со следующим".

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