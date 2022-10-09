  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Министр обороны Румынии Василе Дынку
Министр обороны Румынии Василе ДынкуФото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance
КонфликтыЕвропа

Глава Минобороны Румынии - за переговоры о мире в Украине

Александр Дельфинов
7 мин. назад

Переговоры - единственный шанс для РФ заключить мир в Украине, заявил глава Минобороны Румынии Василе Дынку в эфире телеканала PrimaTV. Вести их с Москвой должны страны НАТО и США.

https://www.dw.com/ru/glava-minoborony-rumynii-ccitaet-peregovory-putem-k-miru-v-ukraine/a-63382136

Министр обороны Румынии Василе Дынку считает, что лишь с помощью переговоров Россия получит шанс для заключения мира в Украине. "Страны мира, НАТО, США должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и мире с Россией", - заявил он в субботу, 8 октября, в эфире румынского телеканала PrimaTV.

По мнению Дынку, Киев в одиночку не сумеет договориться с Москвой, поскольку "политический класс в Украине" в настоящее время не может взять на себя ответственность за "потерю территорий, в конечном итоге, несправедливую потерю территорий".

При этом у российской стороны сохраняются ресурсы для затягивания боевых действий, считает министр. "Идеально было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замораживанием конфликта, переговоры все равно принесут больше пользы, чем то, что происходит сейчас - уничтожение человеческих жизней и имущества", - приводит слова Дынку румынское издание G4Media.ro.

Дынку: "Система должна заменить Путина"

Говоря о судьбе нынешнего российского руководителя, Василе Дынку высказал предположение, что система должна сама заменить Путина. "Есть лишь один способ положить конец карьере, скажем так, политика и тому, что происходит сегодня в России, - это чтобы система, которую представляет Путин, отыскала ему замену", - сказал румынский министр. В такой авторитарной системе замена диктатора может произойти в "одночасье", полагает Дынку.

Переговоры Украины и РФ

Ранее, 4 октября, Украина официально отказалась от любых переговоров с Путиным в связи с аннексией Россией украинских территорий после проведенных на оккупированных частях Украины так называемых "референдумов". Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 сентября, принятое в ответ на аннексию.

Накануне Зеленский в своем видеообращении заявил, что "Украина всегда предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях", но с Путиным это сделать невозможно, поэтому Украина будет готова к диалогу с Россией, когда там появится "другой президент".

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве намерены "ожидать изменения позиции действующего президента Украины, либо будем вести переговоры уже со следующим".

Смотрите также:

Первая Нобелевка мира украинцам

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Охваченные огнем цистерны железнодорожного состава на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту и другие события 227-го дня войны России против Украины

Взрыв на Крымском мосту и другие события 227-го дня войны России против Украины

Взрыв на Крымском мосту разрушил два его пролета. Генерала Сергея Суровикина назначили командующим группировкой российских войск в Украине.
Конфликты
6 ч. назад
Пожар на Крымском мосту

Как реагируют в Киеве и Москве на взрыв на Крымском мосту

Как реагируют в Киеве и Москве на взрыв на Крымском мосту

Повреждение Крымского моста затруднит поставки оружия в Крым и Херсонскую область, что поможет украинским военным в отражении агрессии. В российских соцсетях призывают начать ядерную войну и критикуют власти.
Политика
15 ч. назад
Испытание ракеты "Сармат", которая находится в арсенале ядерного оружия России

Путин может нанести ядерный удар. Как в Украине к нему готовятся

Путин может нанести ядерный удар. Как в Украине к нему готовятся

Ядерный удар по Украине в СНБО считают маловероятным, однако подчеркивают, что украинцы должны иметь план действий при любой чрезвычайной ситуации. DW выяснила, как готовятся к этому военные и гражданские власти.
Конфликты
7 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пожар после взрыва на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту: что о нем известно

Общество
9 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Демонстрация правых популистов из "Альтернативы для Германии" у Рейхстага

Митинг правых популистов в Берлине и протесты их противников

Митинг правых популистов в Берлине и протесты их противников

Политика
9 ч. назад
external

Первая Нобелевка мира украинцам

Первая Нобелевка мира украинцам

Конфликты
7 октября 2022 г.
05:23 мин.
Friedensnobelpreis für Ales Bialiatski

Последствия "нобеля" Беляцкого Минску еще предстоит осознать

Последствия "нобеля" Беляцкого Минску еще предстоит осознать

Права человека
7 октября 2022 г.
Бюро ПЦ "Мемориал" в Москве,. ликвидированного по решению российского суда от декабря 2021 года

"Мемориал": Нобелевская премия - защита от забвения

"Мемориал": Нобелевская премия - защита от забвения

Права человека
7 октября 2022 г.
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Байден: Путин не шутит. Как взрывали Северный поток.

Байден: Путин не шутит. Как взрывали Северный поток.

Политика
7 октября 2022 г.
59:35 мин.
Военнослужащие белоруcской армии на стрельбах

Мобилизация в Беларуси? Лукашенко хочет сделать все без шума

Мобилизация в Беларуси? Лукашенко хочет сделать все без шума

Конфликты
7 октября 2022 г.
На главную страницу