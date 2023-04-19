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Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Глава Минобороны: ЗРК Patriot прибыли в Украину

Евгений Жуков
56 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 апреля.

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На 420-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий среды, 19 апреля (время московское).

Резников: Комплексы ПВО Patriot прибыли в Украину

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Зенитно-ракетные комплексы Patriot прибыли в Украину. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, опубликовав в Twitter фотографию комплексов ПВО. "Наши воздушные защитники освоили их так быстро, как только могли", - написал он, поблагодарив за поддержку министров обороны США, Германии и Нидерландов, а также народы этих стран.

Импорт зерна из Украины: ЕС выделит в помощь фермерам 100 млн евро

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Сбор пшеницы в Украине
Сбор пшеницы в УкраинеФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

 Европейский Союз планирует выделить 100 миллионов евро в поддержку фермеров в граничащих с Украиной странах, которые пострадали от возросшего импорта украинского зерна. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, передает Reuters. Речь идет, в частности, о ввозимых из Украины пшенице, кукурузе, семенах подсолнечника и рапса.

Хроника событий 19 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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