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Писториус призвал продлить срок полномочий Столтенберга

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Глава Минобороны ФРГ полагает, что НАТО следует продлить пребывание Столтенберга на посту генсека. Это становится все более актуальным, поскольку НАТО не удастся достичь консенсуса по кандидатуре преемника.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Йенс СтолтенбергФото: Hanna Johre/NTB/REUTERS

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) высказался за продление срока полномочий Йенса Столтенберга по посту генерального секретаря НАТО. "Если альянс не сможет достичь консенсуса по кандидатуре преемника действующего генсека, то я, безусловно, выступаю за продление срока его полномочий, тем более что я ценю сотрудничество с ним", - сказал германский министр по прибытии в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в четверг, 15 июня.

Писториус стал первым высокопоставленным представителем страны Североатлантического альянса, открыто высказавшимся за дальнейшее пребывание Столтенберга во главе НАТО. Высокопоставленный европейский дипломат подтвердил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11 - 12 июля главы государств и правительство стран альянса, по всей видимости, попросят Столтенберга остаться на посту генсека НАТО до юбилейного саммита летом 2024 года в Вашингтоне, где альянс отпразднует свое 75-летие.

Вопрос о преемнике остается нерешенным

Ранее Йенс Столтенберг заявил: "Что касается моего преемника, то этот вопрос должны решить 31 союзное государство". Страны НАТО уже после российского вторжения в Украину попросили Столтенберга остаться на посту генсека НАТО, хотя тот планировал перейти на работу в Центробанк Норвегии.

Страны НАТО пока не могут достичь консенсуса по кандидатуре преемника 64-летнего Йенса Столтенберга. В последнее время в качестве возможного варианта обсуждалась кандидатура премьер-министра Дании Метте Фредериксен, но ее кандидатура, по оценкам дипломатов, не находит поддержки в Восточной Европе.

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