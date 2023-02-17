Писториус: Война в Украине - не просто европейский конфликт

На 359-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 17 февраля (время московское).

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Посол Италии в Москве Джорджо Стараче 17 февраля вызван в МИД РФ. Об этом сообщили в российском министерстве. Главе дипмиссии "было выражено недоумение российской стороны в связи с отменой в Итальянской Республике в последнее время выступлений ряда российских исполнителей", заявили в МИД России. Руководство международного фестиваля Pianistico ранее отменило концерты в городах Бергамо и Брешиа российского пианиста Дениса Мацуева, который публично поддерживает политику российских властей. Мэры Бергамо и Брешиа отметили, что попросили об отмене "в знак уважения к страданиям украинского народа".

В МИД России вызван посол Нидерландов в Москве

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В МИД России 16 февраля вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Бесхоор Плух. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Вызов связан с тем, что в Москве охарактеризовали как "навязчивые попытки нидерландских властей безосновательно возложить на Российскую Федерацию ответственность за авиакатастрофу рейса МН17". Как ранее передал корреспондент DW из Гааги, представители Объединенной следственной группы 8 февраля заявили, что президент РФ Владимир Путин причастен к крушению лайнера, летевшего рейсом MH17, и лично одобрил поставки ПВО на территорию Украины. "Послу заявлено о неприемлемости продвигаемой голландскими властями практики, препятствующей выполнению посольством России в Нидерландах своих прямых функций", - добавили в МИД РФ. В Москве считают, что в отношениях с Нидерландами есть также проблемы на "визовом направлении".

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Беларусь готова выйти на производство штурмовиков при небольшой технологической поддержке РФ, заявил белорусский правитель Александр Лукашенко. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что Минск в 2022 году выполнил все договоренности с Россией в сфере обороны и безопасности. "Все, о чем мы договаривались… в свое время, совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности, белорусская сторона 100% выполнила по прошлому году. И даже больше сделали", - сказал Лукашенко.

Писториус: Война в Украине - не просто европейский конфликт

Фото: DW

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что обсуждение войны России в Украине задаст настрой на Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается 17 февраля и продлится до 19 февраля. Война - "не просто европейский конфликт", но имеет последствия далеко за пределами континента, подчеркнул Писториус. Она оказывает влияние на поставки зерна, цены на энергоносители и инфляцию, констатировал германский министр. Тем временем глава Минобороны Израиля Йоав Галант в Мюнхене заявил, что Иран ведет переговоры примерно с 50 странами о продаже современного оружия, включая беспилотники и высокоточные боеприпасы.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом передало издание NOS. По его данным, глава кабмина возложил венок у "Стены памяти погибших за единство Украины". Позже 17 февраля Рютте проведет переговоры с Зеленским. Ранее премьер Нидерландов посещал Киев в июле 2022 года. В украинскую столицу также прибудет министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер.

Хроника событий 17 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 февраля 14.00 - 23.59 >>>



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