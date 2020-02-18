 Министр экономики ФРГ: Отношения России и ЕС достигли низшей точки | Новости из Германии о Германии | DW | 16.02.2021

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Германия

Министр экономики ФРГ: Отношения России и ЕС достигли низшей точки

Петер Альтмайер назвал преследование Алексея Навального нарушением принципов правового государства, но в то же время выступил за продолжение диалога с Москвой и за экономическое сотрудничество с ней.

Министр финансов Германии Петер Альтмайер

Министр финансов Германии Петер Альтмайер (фото из архива)

Отношения между Россией и Европой достигли низшей точки из-за преследования оппозиционера Алексея Навального.Об этом заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmeier), выступая во вторник, 16 февраля, с видеообращением к участникам VIII Конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией "Новые пути развития: российско-германское партнерство". Мероприятие организовано Германо-российской внешнеторговой палатой (AHK) и Федеральным объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK).

"С политической точки зрения мы находимся скорее в сложной фазе наших отношений. Проблема с аннексией Крыма и конфликт на востоке Украины до сих пор не решены", - признал министр. Далее он отметил, что попытка отравления Навального запрещенным веществом группы "Новичок" и последующий приговор к нескольким годам тюрьмы "противоречат принципам правового государства". "Мы осуждаем применение химического оружия и серьезные нарушения прав оппозиционеров", - продолжил Альтмайер, отметив, что реакцией на это "может стать только единый ответ всех членов Евросоюза".

Минэкономики ФРГ - за "усиление диалога в рамках действующих санкций"

Вместе с тем и ЕС, и Германию в частности объединяет "стратегический интерес к поддержанию диалога с Россией", к примеру, о ситуации в Сирии, Ливии, Иране, а также по вопросам контроля над вооружениями, изменения климата и борьбы с эпидемиями, заявил Петер Альтмайер. По его мнению, Германия и Россия по-прежнему заинтересованы в экономическом сотрудничестве друг с другом, и Минэкономики ФРГ выступает за "усиление экономико-политического диалога в рамках действующих санкций".

Строительство Северного потока - 2

Строительство "Северного потока - 2"

Примером такого сотрудничества Альтмайер назвал газопровод "Северный поток - 2", подчеркнув, что его позиция "до сих пор не изменилась". "Было бы неправильно постоянно ставить проект под вопрос. Для поставок газа необходимы безопасность и надежность на долгосрочную перспективу", - заявил министр.

Альтмайер также заявил, что Берлин заинтересован в сотрудничестве с Москвой в сфере цифровых технологий, IT и других областях. России следует принять меры, чтобы улучшить условия для немецкого бизнеса, в частности в том, что касается конкуренции и бюрократии, считает министр.

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    Автор: Андрей Гурков


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