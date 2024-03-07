Роберт Хабек призвал разблокировать помощь США Украине

Поддержка Украины со стороны Запада не должна ослабевать, заявил глава Минэкономики ФРГ. Помощь Киеву должна идти и из Европы, и из США, подчеркнул Хабек.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в ходе визита в США призвал разблокировать американскую помощь Украине. "Германия чувствует себя обязанной и сдержит слово, данное стране, подвергшейся российской агрессии. Поддержка со стороны западного свободного мира не должна ослабевать. Я уверен, что США видят дело точно так же", - сказал он в ходе встречи с министром финансов США Джанет Йеллен в Вашингтоне в четверг, 7 марта.

"Поддержка Украины должна идти из Европы, она должна идти из США. Поэтому необходимо изыскать деньги для скорейшего производства артиллерии, военной поддержки и восстановления страны", - подчеркнул Хабек, находящийся в Соединенных Штатах с трехдневным визитом.

Со своей стороны Йеллен призвала спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона одобрить заблокированный республиканцами пакет военной помощи Украине на сумму в 60 млрд долларов. Республиканцы требуют взамен ужесточить меры по охране границы США с Мексикой.

Конфискация российских активов

Роберт Хабек отверг призывы американских политиков шире использовать активы Центробанка РФ, замороженные после российского вторжения в Украину, сославшись на то, что в Европе такой шаг привел бы к иным результатам, чем в США. Речь идет о стабильности европейской валюты, пояснил он.

До сих пор европейские страны выражали готовность лишь конфисковать проценты по прибыли от российских активов. Это вызвано опасениями, что другие страны, в случае конфискации российских активов, могут решить, что их средства также могут оказаться под угрозой, а массовый вывод облигаций подорвет стабильность евро.

Джанет Йеллен высоко оценила поддержку Украины со стороны Германии и Европы, а также санкции ЕС против России. "При этом нужно сохранять бдительность, чтобы Россия не заполучила чувствительные товары, которые могут быть использованы для продолжения военных действий. Для имплементации санкций необходимо более тесное сотрудничество с промышленностью и финансовым сектором", - указала глава американского Минфина.

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