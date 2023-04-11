Глава МИД Венгрии обсудил в Москве вопросы энергетики

В числе тем переговоров - поставки газа в Венгрию по "Турецкому потоку" и нефти по нефтепроводу "Дружба". Петер Сийярто отметил, что предстоящая зима будет труднее нынешней.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник, 11 апреля, прибыл в Москву, где обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком поставки газа в Венгрию по газопроводу "Турецкий поток" и нефти по нефтепроводу "Дружба". По словам Сийярто, грядущая зима, согласно прогнозам, станет более серьезным испытанием для Европы, чем прошедшая, которая оказалась очень теплой.

"Международное энергетическое агентство ясно предупредило, что из-за резко повышающегося спроса на энергию в связи с перезапуском китайской экономики и крайне медленных темпов развития европейской энергетической инфраструктуры настоящие сложности появятся следующей зимой", - пояснил глава венгерского МИДа.

Он подчеркнул, что "безопасность энергоснабжения Венгрии требует бесперебойной транспортировки газа, нефти и ядерного топлива".

Заинтересованность Венгрии в бесперебойном сотрудничестве

"Для выполнения этих трех условий венгерско-российское энергетическое сотрудничество должно быть бесперебойным. Дело не в политическом вкусе, а в физике", - написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Другой темой визита Петера Сияйрто в Россию, по его словам, является нпредотвращение санкций против российской атомной энергетики на фоне вооруженного вторжения России в Украину. Венгерский министр также проведет переговоры с руководителем "Росатома" Алексеем Лихачевым.

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