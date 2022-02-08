Глава МИД Великобритании призвала РФ покончить с "риторикой холодной войны"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время визита в Москву призвала российское руководство покончить с "риторикой холодной войны" и начать серьезные переговоры с Западом. "Есть альтернативный, дипломатический путь, который позволяет избежать конфликта и кровопролития. Я здесь, чтобы требовать от России пойти по этому пути", - заявила она в четверг, 10 февраля, на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Трасс призвала соблюдать на переговорах по урегулированию конфликта принципы суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с обязательствами, которые добровольно взяла на себя Россия в 1994 году в рамках Будапештского меморандума. "Реальность такова, что мы не можем игнорировать стягивание более 100 тысяч солдат к украинской границе и попытки подорвать украинский суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнула она.
Трасс: Прогресс на переговорах будет достигнут при соблюдении суверенитета Украины
Одновременно глава британского внешнеполитического ведомства со всей решительностью предостерегла Москву от вторжения в Украину. Военный конфликт будет иметь катастрофические последствия как для украинцев, так и для россиян, а также в целом для безопасности в Европе. "НАТО ясно дала понять, что любое вторжение в Украину повлечет за собой масштабные последствия и большие затраты", - подчеркнула она. В случае нападения на Украину достроенный газопровод "Северный поток - 2" запущен не будет. Это стало бы частью санкций Запада в отношении России наряду с другими жесткими мерами, включающими санкции против отдельных лиц и институтов, добавила она.
Трасс также отметила, что безопасности России никто не угрожает, назвав обратные утверждения Москвы "неправдой". Она призвала в полной мере выполнить соглашения с Украиной по прекращению огня и отводу из региона тяжелых вооружений. Кроме того, глава Форин-офиса заявила, что в случае уважения Москвой принципов территориальной целостности и суверенитета Украины на переговорах с Западом будет достигнут прогресс.
Лавров: РФ ждет ответа на вопросы от всех стран ОБСЕ
В свою очередь Лавров пригрозил срывом дальнейшего диалога, если ЕС выступит с коллективным ответом на российские требованиях о "гарантиях безопасности . "Как я слышал, вместо ответов по-честному, от каждой страны, Евросоюз хочет сделать коллективную бумагу, где все нюансы национальных позиций будут нивелированы. Я убежден, что в этом случае разговор у нас не получится, тогда будем думать о том, как из этой ситуации выходить", - отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров.
Кроме того, Лавров обвинил Трасс, а также страны НАТО в Южной и Восточной Европе в одностороннем подходе. Он "базируется на том, что Запад имеет право требовать от нас каких-то гарантий в ситуации, когда нам никто никаких гарантий не обещает", пояснил министр и заявил, что Москва ждет ответа на свои вопросы "от всех стран пространства ОБСЕ".
Эскалация конфликта с Россией
Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. На Западе опасаются, что Москва готовится к вторжению в соседнюю страну, но Кремль отрицает планы такой операции.
Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла результатов, как и другие встречи представителей западных стран с российским руководством. На Западе призывают Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.
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Автор: Роман Гончаренко