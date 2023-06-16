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Глава МИД Украины: Российские ракеты - это послание Африке

Жан Рофе
21 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 июня.

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Миротворческая делегация африканских стран посетила Бучу в Киевской области
Миротворческая делегация африканских стран посетила Бучу в Киевской областиФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

На 478-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 16 июня (время московское).

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Германия предоставит Украине еще 64 ракеты класса "земля-воздух" для системы ПВО Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в кулуарах встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. По его словам, это решение является важным с точки зрения обеспечения устойчивой поддержки вооруженным силам Украины, пытающимся освободить оккупированную Россией территорию своей страны. Писториус добавил, что ракеты будут направлены Киеву "немедленно".

Глава МИД Украины: Российские ракеты - это послание Африке

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ракетную атаку на столицу, которую Россия осуществила в день визита в Киев президента ЮАР Сирила Рамафосы. "Путин "укрепляет доверие", нанося крупнейший за последние недели ракетный удар по Киеву, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты - это послание Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", - написал он в Twitter.

Днем 16 июня над всей территорией Украины была объявлена воздушная тревога. ВСУ сообщили об обстреле Киева и Киевской области баллистическими ракетами.

Хроника событий 16 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 июня 14.00 - 23.59 >>>

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