 Глава МИД Украины раскритиковал ФРГ за ″нерешительность″ | Новости из Германии об Украине | DW | 01.05.2022

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Украина

Глава МИД Украины раскритиковал ФРГ за "нерешительность"

Дмитрий Кулеба назвал три аспекта, по которым Берлин мог бы принять исторические решения. Глава МИД Украины также прокомментировал угрозы Кремля о задействовании ядерного оружия.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба (фото из архива)

Германия - "одна из самых нерешительных стран ЕС", когда речь заходит о важнейших вопросах, касающихся войны в Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Выдержки из интервью с ним приводит в воскресенье, 1 мая, на своем сайте газета Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Кулебы, есть три аспекта, по которым Берлин мог бы принять исторические решения. Во-первых, - по вопросу об устранении препятствий для поставок необходимого Киеву оружия. Во-вторых, при введении санкций в отношении России. В-третьих, - в решении проблемы предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. По мнению министра, европейская интеграция Украины "сегодня является вопросом войны и мира на нашем континенте". Тот, кто мыслит рационально и стратегически, "должен быть в авангарде по этому вопросу", уверен Кулеба.

Об угрозах Кремля о задействовании ядерного оружия

Глава украинского внешнеполитического ведомства убежден, что если президент России Владимир Путин выиграет войну, то "Европа не сможет наслаждаться стабильностью и безопасностью в течение десятилетий". В случае победы Украины Европа, напротив, выйдет из кризиса, вновь обретя себя и усилив свои позиции, полагает министр.

Говоря об угрозах Кремля относительно применения ядерного оружия, Кулеба отметил: в этом вопросе "Россию, где у руля - режим сумасшедшего (правителя. - Ред.), необходимо сдерживать". "Ядерное оружие имеет для Путина наибольшую эффективность" до момента его задействования, уверен глава МИД Украины. "Угрозы - более эффективны, чем применение оружия", - пояснил Дмитрий Кулеба.

О переговорах Москвы и Киева

Политик коснулся и хода переговоров между Россией и Украиной. По словам Кулебы, переговорщики "время от времени контактируют друг с другом", однако серьезного диалога нет. Россия "в настоящее время полностью сосредоточена на своем военном наступлении в Донбассе и на юге Украины", констатировал он. "Переговоры - это маневр, чтобы отвлечь внимание от наступления", - считает украинский министр.

Украина попросила Китай о гарантиях безопасности

Ранее, 30 апреля, агенство "Синьхуа" передало, что Кулеба попросил Китай предоставить его стране гарантии безопасности. "Украина в настоящее время изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и других крупных государств", - сказал министр в интервью китайскому информационному агентству. Глава украинского МИД подчеркнул, что Россия своим вторжением в Украину угрожает экономике КНР и, в частности, таким китайским инфраструктурным проектам, как "Новый Шелковый путь". "Мы полагаем, что эта война не в интересах Китая. Ситуация усугубляется не из-за Украины, мы пользуемся своим правом на самооборону", - отметил Кулеба.

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    Автор: Клаудиа Ден


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