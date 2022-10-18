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Россия использует иранские дроны-камикадзе в войне против УкраиныФото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP Photo/picture alliance
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Глава МИД Украины предложил разорвать дипотношения с Ираном

Евгений Жуков
36 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 октября.

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На 237-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 18 октября (время московское).

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Спустя 7 часов после удара по объекту критической инфраструктуры в Киеве, из-за чего часть украинской столицы осталась без света, энергетикам и коммунальщикам удалось возобновить электроснабжение для 83 тысяч семей в жилом массиве на Троещине. В сообщении компании "ДТЭК Киевские электросети" указывается, что над восстановлением работало 35 специалистов. В ходе технических работ обесточенные районы города подключили к сети по резервной схеме питания на время восстановления разрушенного инфраструктурного объекта.

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Недавно поступившая в Украину немецкая система ПВО IRIS-T поставлена на боевое дежурство и уже показала первые результаты работы, сообщила пресс-служба  Минобороны в Киеве. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, IRIS-T успешно интегрирована в украинскую систему противовоздушной обороны. Игнат заявил, что Киев ожидает получения большего количества единиц IRIS-T от ФРГ, а также систем ПВО NASAMS - от США.

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В Украине отменен призыв на срочную службу во время военного положения. За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 318 депутатов Верховной рады. Призывные комиссии в стране будут создаваться для медосмотра лиц, состоящих на военном учете и достигших 27-летнего возраста, с целью их постановки на учет или снятия с него. Они также будут направлять призывников, желающих поступить в высшие военные учебные заведения, на испытания и вступительные экзамены, либо принимать решения об отказе в такой отправке.

Глава МИД Украины предложил разорвать дипотношения с Ираном

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном. Об этом сообщил сам Кулеба в ходе онлайн-брифинга. "С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, нанесенных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном, - заявил глава МИД, добавив, что Украина никогда не занимала антииранскую позицию. - Но после того как Иран стал участником преступления агрессии, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие России - будем говорить о восстановлении отношений", - добавил министр.

В сентябре в связи с поставками Ираном дронов России Киев отозвал аккредитацию у иранского посла, а также сократил численность аккредитованного персонала в посольстве этой страны.

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Подтвердив информацию о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 2 млрд евро, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заверила, что до конца года будет выделено еще больше. "Мы будем вместе с Украиной столько, сколько потребуется, - написала она в Twitter. - Мы обсудим, как обеспечить стабильную финансовую поддержку с мировыми партнерами на конференции по восстановлению Украины #RebuildUkraine"

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Жилищный сектор освобожденных украинскими войсками Лимана и Святогорска разрушен более чем на 90 процентов. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, власти осуществляют эвакуацию жителей Донбасса, поскольку с российской стороны не прекращаются обстрелы по всей территории области.

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Число погибших в результате утреннего удара по Киеву возросло до трех человек, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, все погибшие - работники одного из объектов критической инфраструктуры. "Два объекта получили значительные повреждения", - написал Кличко.

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В результате обстрела Юнаковской громады Сумской области погибли два человека, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, уточнив, что еще один человек получил ранения. По его словам, в центре села и его окрестностях было зафиксировано 14 "прилетов". В результате обстрелов поврежден магазин и здания рядом с ним.

Парламент Эстонии объявил режим в России террористическим

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Парламент Эстонии - Рийгикогу принял заявление, в котором осудил аннексию территории Украины и объявил российский режим террористическим. Жестко осудив военные действия РФ против Украины и незаконную аннексию захваченной территории, эстонский парламент заверил, что Таллинн никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения фальшивых референдумов. "Путем правонарушения никогда невозможно достигнуть правды. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире", - цитируется заявление в сообщении пресс-службы Рийгикогу.

Парламент балтийской страны объявил Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма, "действиям которого необходимо совместно дать отпор", и призвал мировое сообщество принять аналогичные декларации. Рийгикогу считает необходимым признать террористическими организациями вооруженные формирования, созданные Россией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и частную военную компанию Вагнера.

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Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержку экономической стабильности Украины", - написал он в Telegram, отметив, что эти средства помогут Киеву покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах.Полученные деньги - это первый транш из пакета помощи в 5 млрд евро. По словам Шмыгаля, в текущем году Украина получила от ЕС макрофинансовую помощь уже на 4,2 млрд евро.

В результате удара по ТЭЦ в Киеве погибли два человека

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После удара по Киеву
После удара по Киеву, 18 октября 2022 г.Фото: Anna Voitenko/REUTERS

В результате атаки на ТЭЦ на левом берегу Киева погибли два человека, еще один получил ранения, сообщила Киевская городская прокуратура. На месте работают следователи, открыто уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, связанному с умышленным убийством.

Хроника событий 18 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 октября 14.00 - 23.59 >>>

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