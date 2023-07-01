Глава МИД Украины назвал главные проблемы контрнаступления

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 июля .

На 494-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий воскресенья, 2 июля (время московское).

Россия готовится к новой волне мобилизации

++05.20++

Россия готовится к новой волне мобилизации населения оккупированных территорий юга Украины, передает агентство УНИАН со ссылкой на Центр национального сопротивления. В частности, в Запорожской области оккупационная администрация создала 44 "военно-учетных стола", в которых все граждане призывного возраста или военнослужащие запаса будут поставлены на учет по месту жительства, говорится в сообщении.

++04.50++

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и области, а также Николаевской и Запорожской областях сработали системы ПВО. Как пишет украинское информагентство УНИАН, Россия запустила дроны с южного направления.

Между тем Воздушные силы ВСУ сообщили в Telegram об активности российской авиации на юго-восточном направлении.

++03.40++

Превосходство России в воздухе, а также минные поля - две главные проблемы для украинского контрнаступления. Такую оценку Дмитрий Кулеба высказал в интервью немецким газетам Die Welt, Bild и изданию Politico.

Глава МИД Украины раскритиковал Виктора Орбана

++02.30++

Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в интервью таблоиду Bild о том, что Украина не является суверенным государством, поскольку у нее не хватает денег и она зависит от поставок Западом вооружений, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "перевернутой интерпретацией реальности". В "ответном" интервью Bild глава украинской дипломатии подчеркнул, в частности: "Венгрия отчаянно борется за деньги ЕС, чтобы поддержать свою макроэкономическую стабильность и избежать волнений в стране".

++01.20++

Российское командование перебрасывает новые подразделения своих войск к временно оккупированным Мелитополю и Геническому и перевозит технику в сторону Запорожской области через Арабатскую стрелку. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

++00.10++

Выездное заседание ставки верховного главнокомандующего ВСУ президент Украины Владимир Зеленский провел на Ровенской АЭС - чтобы оценить на месте любые возможные угрозы. Среди участников заседания были, кромке прочих, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, а также президент компании "Энергоатом" Петр Котин.

По словам Зеленского, наряду с прочими темами ему доложили об охране АЭС и защите ее от киберугроз. Сейчас ситуация на Ровенской атомной электростанции находится под контролем, отметил глава украинского государства.

Хроника событий 1 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 июля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: