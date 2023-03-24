  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Международный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в ГаагеФото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

Кулеба об ордере на арест Путина: Игнорировать его не выйдет

Дмитрий Андреев
4 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 марта.

https://p.dw.com/p/4PDxT

На 395-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 25 марта (время московское).

++01.20++

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало доклад мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), которая обвинила Россию и Украину в убийствах военнопленных. "Мы благодарны мониторинговой миссии за ее работу, в частности, документирование нарушений международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права, совершенных РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины. В то же время считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту", - указали в Киеве. Украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет "избегать любых шагов, которые могут трактоваться как уравнение жертвы и агрессора", добавили в МИД.

По словам главы ММПЧУ Матильды Богнер, обе стороны во время войны казнили пленных без суда и следствия прямо на поле боя. ООН располагает доказательствами 25 таких казней со стороны украинских военных и 15 со стороны российских. Организации известно, что украинские власти начали расследования пяти случаев внесудебных казней со стороны ВСУ, охватывающих 22 жертвы, но у ООН нет данных о каких-либо судебных производствах, добавила Богнер. Бывшие военнопленные с обеих сторон также сообщили о пытках и жестоком обращении в плену.

++00.30++

Если государства, ратифицировавшие Римский статут, будут пренебрегать ордером Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина, это поставит под угрозу само существование МУС. Об этом, как передает "РБК-Украина", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас начнется большое закулисное дипломатическое сражение за уважение к Римскому статуту. Здесь же вопрос уже даже не в Путине или Украине, а в том, что если будут откровенно пренебрегать ордером, то это развалит МУС", - сказал глава МИД. Поэтому, по словам министра, Международный уголовный суд заинтересован в том, чтобы его ордер был исполнен.

По мнению Кулебы, даже поддерживающие отношения с Москвой страны не смогут полностью игнорировать решение суда.  Глава украинского внешнеполитического ведомства привел в качестве примера Южно-Африканскую Республику, где в августе пройдет саммит страны группы БРИКС, на который приглашен российский президент.  "Ясно, что ЮАР не откажется от визита Путина, потому что это их союзник. Но, проигнорировать, я не думаю, что ЮАР сможет откровенно и дерзко его проигнорировать... Лучше бороться с попытками не выполнить ордер, чем бороться за то, чтобы такой ордер был выдан", - заключил он.

Хроника событий 24 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 марта 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Путина ждёт суд в Гааге: кто арестует президента России

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Пропавший без вести": как в Украине семьи ищут своих родственников (23.03.2023)

"Пропавший без вести": как в Украине семьи ищут своих родственников (23.03.2023)

В ходе войны гибель многих людей, как военных, так и гражданских, не может быть задокументирована должным образом, поскольку не удается найти их тела. Родственники, не знающие, что произошло с их близкими, пытаются собрать по крупицам информацию, чтобы в итоги получить возможность скорбеть и приносить цветы на могилу.
Общество23 марта 2023 г.03:24 мин.
external

Западные эксперты о визите Си Цзиньпина в Кремль: "Для Путина постоять рядом с Си - уже достижение" (22.03.2023)

Западные эксперты о визите Си Цзиньпина в Кремль: "Для Путина постоять рядом с Си - уже достижение" (22.03.2023)

Визит Си Цзиньпина в Москву вызывал особый интерес прежде всего из-за войны в Украине. Месяц назад Пекин представил свой "мирный план" и многие надеялись, что власти КНР готовы сыграть определенную роль в урегулировании конфликта. Однако Си Цзиньпин стать миротворцем, пока, во всяком случае, не претендует.
Политика22 марта 2023 г.29:35 мин.

Материал "РБК-Украина"

www.rbc.ua
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Обмен военнопленными Украины и РФ (фото из архива)

Ситуация с военнопленными и другие события 394-го дня войны

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Больница ФСИН в Саратове

Концлагеря РФ для украинцев. Правозащитник сообщил о пытках

Концлагеря РФ для украинцев. Правозащитник сообщил о пытках

Права человека8 ч. назад
Карикатура - карикатурный северокорейски лидер Ким Чен Ын едет на волне на доске для серфинга. На шортах у него - изображение ядерной молекулы.

"Радиоактивное цунами": куда несет Ким Чен Ына

"Радиоактивное цунами": куда несет Ким Чен Ына

Политика11 ч. назад
Людвиг ван Бетховен

Немецкий генетик: Бетховен не был алкоголиком

Немецкий генетик: Бетховен не был алкоголиком

Культура13 ч. назад
шенгенская виза в паспорте

Почему Литва хочет ограничить выдачу виз жителям РФ и РБ

Почему Литва хочет ограничить выдачу виз жителям РФ и РБ

Политика5 ч. назад
Вакцина от коронавируса компании Biontech

Последствия после прививки: кто поможет жертвам вакцинации

Последствия после прививки: кто поможет жертвам вакцинации

Политика20 ч. назад
Группа украинских беженцев - участников языковых курсов в Праге

Украинские беженцы в Чехии: чудо интеграции

Украинские беженцы в Чехии: чудо интеграции

Общество20 ч. назад
На главную страницу