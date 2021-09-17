 Глава МИД Нидерландов заявила об отставке после критики из-за эвакуации из Кабула | Новости из Германии о Европе | DW | 17.09.2021

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Европа

Глава МИД Нидерландов заявила об отставке после критики из-за эвакуации из Кабула

Исполняющая обязанности министра иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг заявила об отставке из-за нерешительных действий по эвакуации после захвата Афганистана "Талибаном".

Исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Сигрид Кааг

Сигрид Кааг

Глава внешнеполитического ведомства во временном правительстве Нидерландов Сигрид Кааг вечером в четверг, 16 сентября, заявила об отставке. Свое заявление она сделала после того, как Палата представителей парламента проголосовала за вотум недоверия правительству из-за его действий по эвакуации из Афганистана.

По мнению депутатов нижней палаты парламента королевства, "кабинет министров действовал безответственно" при проведении эвакуации из Афганистана граждан, жизни которых угрожает опасность.

Кааг заявила о том, что несет полную ответственность за случившееся

Днем ранее во время дебатов в парламенте Кааг признала, что реакция правительства на изменение ситуации в Афганистане после того, как радикальное исламистское движение "Талибан" захватило власть в стране, была медленной, вследствие чего некоторые из афганцев, работавших переводчиками нидерландских военных, не были эвакуированы. Кааг заявила, что "несет полную ответственность" за произошедшее.

Нидерландское издание De Telegraaf отмечает, что голосование о вотуме недоверия правительству не предусматривает автоматическую отставку министра. Решение об уходе Кааг приняла сама, заявив, что не может оставаться на своем посту. При этом она по-прежнему будет возглавлять леволиберальную партию "Демократы 66".

Сигрид Кааг исполняла обязанности министра иностранных дел во временном нидерландском правительстве. В Нидерландах после парламентских выборов, состоявшихся в марте, до сих пор идут переговоры о формировании новой правящей коалиции.

В среду, 15 сентября, с поста министра иностранных дел был смещен глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб. Министр подвергся резкой критике за то, что во время наступления радикального исламистского движения "Талибан" в Афганистане не прервал свой отпуск на Крите.

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    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


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