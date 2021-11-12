 Глава МИД Латвии: На границе с Беларусью ситуация может обостриться | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 12.11.2021

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Беларусь

Глава МИД Латвии: На границе с Беларусью ситуация может обостриться

Министр иностранных дел Латвии в интервью DW заявил, что страна готовится к ухудшению ситуации на границе с Беларусью и назвал необходимыми новые санкции против Лукашенко.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, фото из архива

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич

Ситуация на границе между Беларусью и Латвией в настоящее время стабильна, но Латвия готовится к ухудшению ситуации, заявил латвийский министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью DW, в четверг, 11 ноября. "Пока мы не наблюдаем резкого увеличения миграционного потока. Мы видим, что ситуация довольно серьезная на границе Беларуси и Польши. Но исключить ухудшения ситуации и на границе с Латвией мы не можем", - добавил Ринкевич.

Глава латвийского МИДа высказался за новые санкции в отношении белорусских властей. "В принципе готов так называемый пятый пакет санкций, думаю, что будет подготовка шестого пакета санкций", - добавил Ринкевич. Он не исключил, что под санкции в ближайшее время может попасть авиакомпания "Белавиа". "Не исключаю, что в списке окажутся должностные, а также юридические лица, которые причастны к организации потока мигрантов в ЕС", - предположил министр. "Что касается шестого пакета санкций, то в него могут быть включены аэропорты Беларуси, также авиакомпании третьих стран, причастные к перевозке людей из стран Ближнего Востока и Африки", - уточнил он.

Сделка с Турцией - не пример для ситуации на границе Беларуси

Инфографика о маршрутах мигрантов из Ближнего Востока на границу Беларуси с Польшей и Латвией

Маршруты мигрантов из Ближнего Востока на границу Беларуси с ЕС

Ринкевич прокомментировал также предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о заключении сделки между Евросоюзом и властями Беларуси за прием и размещение мигрантов на белорусской территории, сославшись на сделку между ЕС и Турцией, которая получает средства Евросоюза для обеспечения мигрантов, прибывающих на турецкую территорию прежде всего из Сирии, где продолжается вооруженный гражданский конфликт. 

"Не думаю, что мы можем говорить о параллелях между той ситуацией, в которой оказалась Турция, - сказал глава МИД Латвии. - Здесь мы видим, что это Лукашенко организует поток мигрантов. Люди так просто в Беларусь не попадают. И мы должны остановить гибридную войну не теми способами, о которых говорил российский министр иностранных дел".

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    На границе с Польшей

    На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

  • Мигранты у колючей проволоки на границе

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    Застрявшие между Польшей и Беларусью

    Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

  • Женщины греются у костра на границе Беларуси и Польши

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    На границу доставили из Минска

    По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

  • Аэропорт в Эрбиле

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Начало пути мигрантов из Ирака

    Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

  • Нелегалы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС

    Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

  • Минский аэропорт

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска

    В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

  • Пограничная полоса

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Что происходит в белорусском приграничье

    В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

  • Мигранты на границе с Польшей

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Через белорусские леса - в Польшу

    По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

  • Польские пограничники

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Мигранты не хотят оставаться в Польше

    По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

  • Беженцы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Цель беженцев - Германия

    Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

  • Контроль на границе Польши и Германии

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Беженцы в Германии

    По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:25

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Евросоюз не позволит запугать себя, заявил еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони. Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в случае расширения санкций против Беларуси.  

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