 Глава МИД Кыргызстана о конфликте России с Украиной, трудовой миграции и отношениях с Казахстаном (29.03.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 29.03.2022

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Глава МИД Кыргызстана о конфликте России с Украиной, трудовой миграции и отношениях с Казахстаном (29.03.2022)

Глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев в эксклюзивном интервью DW отметил, что Бишкек с первого дня вооруженного конфликта в Украине выступает за его деэскалацию. "Мы считаем, что стоим на грани катастрофы, а возможно и третьей мировой войны", - заключил министр. Он также отметил, что введенные против России санкции могут стать угрозой для продовольственной и энергетической безопасности страны.

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