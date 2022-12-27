Глава МИД Италии сомневается, что Путин готов к переговорам

На 307-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 27 декабря (время московское).

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В Украине арестовано имущество российского олигарха Алишера Усманова почти на 2 млрд гривен (более 50 млн евро), сообщает Служба безопасности Украины. В результате следственно-оперативных действий совместно с детективами Бюро экономической безопасности на территории нескольких морских портов Украины обнаружены подпольные склады, где хранились более 160 тыс. тонн украинской железной руды, и было установлено, что эта партия руды принадлежит компании Усманова, на которого наложены санкции Украины, США и Евросоюза, указывает СБУ. На изъятое имущество наложен арест и решается вопрос о его передаче в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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Институт изучения войны (ISW) считает заявление Владимира Путина от 25 декабря, в котором он заявил, что Россия "готова к переговорам со всеми сторонами", частью "целенаправленной информационной кампании, направленной на введение Запада в заблуждение, чтобы подтолкнуть Украину к предварительным уступкам". В своей ежедневной сводке военные аналитики пишут, что в отличие от обычной практики Кремль не опубликовал полную стенограмму телеинтервью Путина на своем официальном сайте, возможно, для того, чтобы облегчить искажение его заявления.

Слова Путина касались предполагаемых переговоров с Западом, а не с Украиной, и отражают его постоянные обвинения в том, что Украина - всего лишь пешка Запада, не имеющая реальных полномочий, подчеркивают эксперты ISW.

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни усомнился в правдивости слов президента РФ Владимира Путина о готовности к мирным переговорам. "Будь эта готовность правдивой и искренней, я считаю, что не было бы этого обстрела накануне Рождества. За словами Путина не следуют факты" - заявил Таяни в интервью газете La Stampa. По мнению итальянского министра, подтверждением реальной готовности Москвы к диалогу могло бы стать решение вывести войска с Запорожской АЭС. Однако таких сигналов пока не поступало, подчеркнул Антонио Таяни.

Хроника событий 27 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 26 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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