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Глава МИД Италии: Евросоюзу нужна своя армия

Александр Дельфинов
7 января 2024 г.

ЕС следует сформировать общие вооруженные силы для осуществления миротворческих миссий и предотвращения конфликтов, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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Министра иностранных дел Италии Антони Таяни
Министра иностранных дел Италии Антони ТаяниФото: Bernd Riegert/DW

Европейский Союз должен создать свои объединенные вооруженные силы, чтобы иметь возможность проводить миротворческие миссии и предотвращать конфликты, заявил в воскресенье, 7 января, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью изданию La Stampa.

По его словам, создание своей армии - это "фундаментальное условие для того, чтобы проводить эффективную европейскую внешнюю политику". "В мире, где действуют столь мощные игроки, как США, Китай, Индия, Россия, где кризисы распространяются от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, защитить итальянских, немецких, французских или словенских граждан может только нечто, уже существующее, а именно Европейский Союз", - подчеркнул Таяни.

Антонио Таяни также отметил, что более тесное сотрудничество европейских стран в области обороны - это приоритет для возглавляемой им партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Нынешний глава МИД Италии занял главный партийный пост после смерти возглавлявшего партию ранее Сильвио Берлускони в 2023 году. Он также призвал реформировать руководство ЕС, упразднив посты глав Еврокомиссии и Евросовета и создав вместо них единую руководящую должность.

Политическое наследие Берлускони

Консервативную партию "Вперед, Италия" создал в 1994 году Сильвио Берлускони и после ее победы на выборах в том же году сформировал коалицию правоцентристских партий. 11 мая 1994 года он принес присягу в должности премьер-министра, став первым в Европе главой правительства, владеющим многомиллиардным состоянием.

В общей сложности Сильвио Берлускони четырежды занимал должность премьер-министра Италии, в последний раз - до 2011 года. В сентябре 2022 года он вернулся в итальянский Сенат после внеочередных парламентских выборов. Берлускони считался одним из ближайших друзей президента России Владимира Путина и открыто поддерживал российскую аннексию Крыма. При этом после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Берлускони утверждал, что разочаровался в Путине, но возлагал вину за войну на президента Украины Владимира Зеленского.

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