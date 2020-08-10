 Глава МИД Германии выступил за диалог с Россией | Новости из Германии о России | DW | 11.08.2020

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Россия

Глава МИД Германии выступил за диалог с Россией

Достичь прочных результатов в решении важных международных вопросов можно только с привлечением РФ, заявил Хайко Мас перед поездкой в Москву.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выступил за продолжение диалога с Россией, несмотря на серьезные расхождения во взглядах на многие актуальные проблемы. "Только с привлечением Москвы для решения важных международных вопросов мы достигнем прочных результатов", - заявил политик во вторник, 11 августа, перед поездкой в Москву и Петербург. По его словам, это в равной мере касается ситуации на Востоке Украины, в Ливии, Сирии. В вопросах контроля над вооружениями у Москвы также ключевая позиция, и ядерная держава должна действовать в соответствии с той ответственностью, которую возлагает на нее этот статус, отметил Мас.

Глава МИД ФРГ во вторник посетит Москву впервые с начала пандемии коронавируса. Он назвал "сложными" двусторонние отношения, указав на убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Хангошвили в августе 2019 года, в организации которого Федеральнаяя прокуратура Германии подозревает российские власти. Однако, как считает Мас, в вопросах, требующих прояснения, нужно говорить друг с другом открыто, нужно продолжать диалог. "Ведь германо-российские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотек", - сказал политик. На встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Мас обсудит ситуацию в Донбассе, Сирии и Ливии.

Во второй половине дня Мас отправится в Петербург. В прошлом году ФРГ в качестве гуманитарного жеста по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда выделила 12 миллионов евро, большая часть которых предназначена для переоснащения петербургского Госпиталя для ветеранов войн. По данным германского МИДа, эта инициатива реализуется в настоящее время.

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