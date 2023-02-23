Глава МИД ФРГ: Резолюция ООН - важный сигнал для России

На 366-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 24 февраля (время московское).

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Минобороны России вечером 23 февраля распространило заявление об угрозе российским миротворцам в Приднестровье из-за якобы планируемой "провокации украинской армии". В заявлении утверждается, что Украина "активизировала подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику". Это уже второе за один день заявление такого рода. Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что украинские войска готовят "вооруженную провокацию" против Приднестровья, а в качестве предлога планируется инсценировка с переодеванием "украинских диверсантов" в форму российских солдат.

Глава МИД Германии: Резолюция ООН - важный сигнал для России

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает, что одобрение подавляющим большинством резолюции ООН в поддержку Киева - важный сигнал для ухода России с территории Украины. Россия сегодня изолирована в точности так же, как и год назад, указала глава МИД ФРГ после голосования на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке накануне годовщины российского вторжения. "Мир хочет мира. И страны этого мира ясно заявили об этом сегодня в Организации Объединенных Наций", - подчеркнула Бэрбок.

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Более 140 стран-членов ООН поддержали резолюцию о выводе войск РФ из Украины по итогам заседания экстренной сессии Генассамблеи всемирной организации в связи с годовщиной войны. Против подписания документа выступили лишь Беларусь, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Северная Корея и Эритрея. 32 страны воздержались. Резолюция ООН призывает к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине" и полному выводу из страны российских войск.

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Кая Каллас на встрече лидеров европейских стран в Праге Фото: Darko Bandic/dap/picture alliance

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Запад "сделать цену" российской агрессии выше, чем получаемая от нее польза. Ее заявление цитирует агентство AFP.

"Если такая агрессия окупится в случае Украины, это послужит поводом использовать ее в других местах. Мы должны полностью "дискредитировать" (Каллас использовала игру слов. - Ред.) инструменты агрессии", - указала премьер-министр. В противном случае другие потенциальные агрессоры расценят "окупаемость" действий РФ как призыв к действию, подчеркнула она.

Хроника событий 23 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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