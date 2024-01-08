Глава МИД ФРГ прибыла на Западный берег реки Иордан

Анналена Бербок проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства ПНА, а затем вернется в Израиль для встречи с министром обороны, с заложником, освобожденным ХАМАС, и израильскими вынужденными переселенцами.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во второй день ближневосточного турне прибыла на Западный берег реки Иордан. В понедельник, 8 января, она проведет переговоры с министром иностранных дел Палестинской национальной автономии (ПНА) Риядом аль-Малики.

В начале визита Бербок посетила палестинскую деревню, рядом с которой находятся израильские поселения. В этой общине она планировала ознакомиться с текущей ситуацией и встретиться с палестинцами, которые пострадали от насилия со стороны израильских поселенцев.

Бербок призвала Израиль защищать мирных палестинцев

Накануне в ходе визита в Израиль Анналена Бербок осудила нападения, количество которых "резко увеличилось после 7 октября", и призвала израильские власти принимать больше мер для защиты палестинского гражданского населения. В частности, она предостерегла от инициативы переселения палестинцев с территории сектора Газа, с которой ранее выступили несколько израильских министров. Газа, "бесспорно", принадлежит палестинцам, отметила Бербок по окончании переговоров с главой израильского МИД Исраэлем Кацем и президентом Ицхаком Герцогом в Иерусалиме.

В то же время глава МИД ФРГ заверила израильское правительство в солидарности Германии, которая будет защищать законное право Израиля на самооборону в рамках международного гуманитарного права. "Ваша страна может твердо рассчитывать на нашу солидарность в борьбе со слепым террором, который хочет стереть Израиль с лица земли", - подчеркнула Бербок. Она призвала радикальную террористическую группировку ХАМАС прекратить нападения на Израиль и освободить всех заложников. "Если бы ХАМАС не продолжал фанатично вести эту бессмысленную борьбу, война бы давно закончилась", - напомнила министр.

Кроме того, 8 января Бербок встретится в Израиле с министром обороны Йоавом Галантом, с заложником, освобожденным ХАМАС, а также израильскими вынужденными переселенцами, которые оставили свои дома на севере страны из-за обстрелов ливанской группировки "Хезболлах". Затем глава МИД ФРГ в рамках трехдневного турне посетит Египет и Ливан. Ее поездка проходит на фоне попыток западных держав избежать эскалации конфликта. В эти же дни регион посещают госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 22 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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