Глава МИД Германии напомнил о важности свободы прессы

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) во Всемирный день свободы печати указал на значение независимых СМИ. Без свободной информации демократия не способна функционировать, заявил глава МИД ФРГ в понедельник, 3 мая.

Работа журналистов во время пандемии COVID-19 стала еще важнее, но и гораздо сложнее, отметил Мас. По его словам, власти во многих странах препятствуют деятельности сотрудников СМИ под прикрытием борьбы с инфекцией. Это способствует распространению ложной информации, посетовал глава германского внешнеполитического ведомства.

Министр напомнил о погибших журналистах. Только в 2020 году были убиты свыше 50 представителей СМИ, гораздо больше подверглись задержаниям и даже пыткам, подчеркнул Мас. По оценке международной организации "Репортеры без границ", 400 журналистов были взяты под стражу в ушедшем году. Журналистика не является преступлением, а информация должна быть общественным благом, отметил глава МИД ФРГ. Именно такой девиз ООН вложила в нынешний день свободы печати.

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