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Глава МИД Германии удивила всех своим трюком

Марина Борисова | Telegram-канал "DW Главное"
31 июля 2024 г.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок побывала в Леверкузене, где к парижской Паралимпиаде готовятся немецкие спортсмены.

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прыгает на батуте
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в Леверкузене прыгает на батуте - после того, как свою спортивную подготовку продемонстрировал немецкий паралимпийский прыгун Маркус РемФото: David Young/dpa/picture alliance

Такого вы еще не видели: глава МИД ФРГ выполняет трюки на батуте! Во вторник, 30 июля, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) приехала с визитом в Леверкузен в Северном Рейне-Вестфалии - в спортивный центр, где тренируются немецкие паралимпийцы.

Первым спортивный снаряд, который мы видим на фото, опробовал 35-летний паралимпийский прыгун Маркус Рем (Markus Rehm). Он сейчас готовится к Паралимпиаде-2024 в Париже. Соревнования пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в батутном центре
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок - в полетеФото: David Young/dpa/picture alliance

После Рема глава МИД ФРГ выполнила на батуте сальто. За плечами Анналены Бербок - спортивное прошлое: в детстве и юности политик занималась прыжками на батуте, участвовала в соревнованиях на национальном уровне и даже завоевывала медали. Свою первую "бронзу" она получила в 1994 году в категории юниоров, а в 1999 году - уже выступая со взрослыми спортсменами.

Однако после окончания школы Бербок оставила спорт, поступила в университет на факультет политологии и вскоре занялась политической карьерой. Сегодня минитрамп стоит и в офисе главы МИД ФРГ. Наверное, поэтому прыгать на батуте за 24 года немецкий министр не разучилась.

Что глава МИД ФРГ советует немецкой молодежи 

В прошедший вторник Анналена Бербок побывала в студии популярной немецкой радиостанции 1Live. Журналисты спросили министра, что она может сказать немецкой молодежи, которая беспокоится из-за войн в мире (об этом свидетельствуют результаты нового опроса "Молодежь в Германии"). Глава МИД ФРГ понимает страхи молодежи, но напомнила при этом, что немцы живут в одной из самых свободных стран - и нужно ценить тот факт, что они родились в мире и свободе.

Войны, которые глава МИД ФРГ видела не один раз своими глазами в странах, где идут боевые действия, приводят ее в отчаяние. Но задача министра иностранных дел Германии -  не зарывать голову в песок, а стараться по мере возможности решать проблемы. Даже если невозможно остановить войну сразу, нужно решать, как, например, можно помочь детям в конфликтных регионах, подчеркнула Анналена Бербок.

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