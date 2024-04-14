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Глава МИД ФРГ призвала расширить санкции в отношении Ирана

Алексей Волошинов
15 апреля 2024 г.

Анналена Бербок считает необходимым расширение штрафных мер в отношении Исламской Республики на фоне атаки Ирана на Израиль.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Анналена Бербок (фото из архива)Фото: Matthias Schrader/AP/picture alliance

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выступила за введение дополнительных санкций в отношении Ирана в связи с нападением Исламской Республики на Израиль. Об этом она заявила в эфире программы Brennpunkt на общественно-правовом телеканале ARD в воскресенье, 14 апреля.

Глава дипломатии ФРГ отметила, что Евросоюз уже ввел санкции против Тегерана за поставки беспилотников России, но она "ведет активную кампанию" за расширение штрафных мер. "Мы видим, насколько опасны его (Ирана. - Ред.) действия", - сказала Бербок, комментируя атаку Ирана на Израиль.

Жозеп Боррель созвал чрезвычайную встречу министров иностранных дел ЕС

Ранее в тот же день верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созвал чрезвычайную встречу министров иностранных дел государств ЕС на фоне иранских атак на Израиль. Она должна состояться 16 апреля. "Наша цель - способствовать деэскалации и безопасности региона", - отметил глава дипломатии ЕС.

Европейский Союз "самым решительным образом осуждает иранские атаки на Израиль с использованием беспилотников и ракет. Это беспрецедентная эскалация и угроза региональной безопасности", подчеркнул Боррель. Он призвал все стороны проявлять "максимальную сдержанность".

Германия осудила иранскую атаку

Операция Ирана под названием "Исполненное обещание", стала ответом на ликвидацию двух высокопоставленных иранских офицеров в Сирии. 1 апреля в результате предположительно израильского удара по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске погибли 16 человек, в том числе два иранских бригадных генерала. Мировое сообщество обеспокоено угрозой масштабной войны на Ближнем Востоке.

Страны Запада решительно осудили действия Ирана. "Этой безответственной и ничем не оправданной атакой Иран рискует спровоцировать региональную войну", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), заверив при этом, что Германия твердо стоит на стороне Израиля. Со своей стороны Анналена Бербок решительно осудила нападение Ирана, "которое может ввергнуть весь регион в состояние хаоса".

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