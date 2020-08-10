Глава МИД ФРГ на встрече с Лавровым встал на защиту суверенитета Берлина в энерговопросах

Германия уверена, что это - ее суверенное право решать, откуда она получает энергию, и "ни одна страна не вправе вмешиваться" в данный вопрос. Таким образом Хайко Мас (Heiko Maas) прокомментировал в Москве ситуацию с планами по завершению строительства газопровода "Северный поток - 2", который призван связать ФРГ и Россию. Первые с начала пандемии полноформатные очные консультации между главами МИД РФ и ФРГ прошли во вторник, 11 августа, в российской столице.

"Ни одно государство не имеет права диктовать ЕС его энергетическую политику, да это и не получится", - заявил Мас в ходе совместной пресс-конференции с Лавровым. "Санкции между партнерами - это, определенно, неправильный путь", - подчеркнул он, имея в виду пакет дополнительных ограничительных мер со стороны Вашингтона. Речь идет о рестрикциях не только в отношении компаний, которые занимаются непосредственно работами по прокладке трубопровода, но и тех, кто оказывает им страховую или юридическую помощь, а также портовые услуги. По словам Маса, он обсуждал проблему санкций со своим американским коллегой - госсекретарем США Майклом Помпео.

В ходе председательства Германии в Совете ЕС, которую Берлин в порядке очередности принял на себя 1 июля сроком на шесть месяцев, ФРГ будет особенно активно работать над отстаиванием европейского суверенитета, подчеркнул Мас.

Россия надеется, что строительство "Северного потока - 2" удастся завершить

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь выразил мнение, что строительство "Северного потока - 2" удастся завершить. "Участники компании Nord Stream - 2, включая российских, германских и других<…> настроены на то, что этот проект будет завершен. Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что экстерриториальность применения санкций, как и их односторонность в России считают неприемлемой. "США здесь не видят для себя никаких красных линий, никаких краев, как у нас говорят, грубо преследуют без всякого дипломатического оформления одну простую цель: США должны иметь возможность и право делать все, что им заблагорассудится, и в мировой политике, и в мировой экономике, и вообще в любой сфере человеческой деятельности", - считает Лавров.

При этом российский министр высоко оценил подход Германии. "Мы ценим принципиальную позицию Берлина в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы", - отметил он, добавив, что проект поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы.

По дну Балтийского моря осталось проложить всего 160 км труб

США выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2". По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по прокладке труб по дну Балтийского моря приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Меры предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны. Позднее, 4 июня 2020 года, республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении "Северного потока - 2".

Из-за угрозы рестрикций швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае, но датские власти в настоящее время запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.

Для завершения строительства по дну Балтийского моря осталось проложить всего 160 километров труб. DW разбиралась, удастся ли завершить проект.

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