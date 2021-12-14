Глава МИД ФРГ призвала Москву и Киев вернуться за стол переговоров

Ввиду агрессивного поведения России на границе с Украинойминистр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Москву и Киев вернуться за стол переговоров в рамках нормандского формата. Она подчеркнула, что деэскалация ситуации является самым важным для безопасности Украины. Об этом, передает во вторник, 14 декабря, агентство AFP, глава германского внешнеполитического ведомства заявила во время визита в Стокгольм.

Бербок рассказала журналистам о состоявшемся накануне телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По словам главы МИД ФРГ, она заверила своего украинского коллегу в поддержке со стороны Берлина, отметив, что "мы не только поддерживаем Украину как Федеративная Республика Германия, но также как член ЕС и G7 полностью солидарны с Украиной". При этом Бербок в очередной раз подчеркнула, что "агрессивные действия России" против Украины будут иметь "огромные экономические и дипломатические последствия".

В свою очередь, Дмитрий Кулеба проинформировал немецкого министра "об актуальной ситуации с безопасностью вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины", подтвердил приверженность Киева к политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта, указывается в сообщении пресс-службы МИД Украины. "Мы конструктивно настроены двигаться вперед в рамках процесса мирного урегулирования, который должен начинаться с вопросов безопасности. Уверены, что полное воплощение принципа "сначала безопасность" позволит добиться дальнейшего прогресса и в политической части Минских договоренностей", - отметил Дмитрий Кулеба.

Нападение может произойти в январе-феврале 2022 года

О потенциальном вторжении российских военных в Украину 4 декабря сообщила, в частности американская газета The Washington Post. "Российские планы предусматривают наступление на Украину уже в начале 2022 года с количеством сил, вдвое превышающим те, которые мы наблюдали весной во время "внезапных учений" России у границ Украины. Планы России включают обширное передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 000 человек, а также использование танков, бронетехники и артиллерии", - рассказал изданию представитель администрации США на условиях анонимности.

По данным The Washington Post, нападение может произойти в январе-феврале 2022 года одновременно по нескольким направлениям: с севера аннексированного Крыма, через подконтрольные сепаратистам территории на востоке и с северной границы Украины.

Смотрите также:

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Переговоры за закрытыми дверями Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Встреча контактной группы В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Война нервов Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине В ожидании результатов На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Разногласия между Россией и Украиной После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Сепаратисты отказались подписывать соглашение Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Стороны пришли к согласию В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои. Автор: Ирина Шпаковская

