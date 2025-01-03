Бербок призвала к справедливости для жертв режима Асада

Бербок во время визита в Дамаск призвала к международным усилиям по привлечению к ответственности причастных к пыткам в тюрьме Седная.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала к международным усилиям по привлечению к ответственности причастных к пыткам в тюрьме Седная в окрестностях Дамаска. Глава германской дипломатии в пятницу, 3 января, посетила пенитенциарное учреждение во время заранее не анонсированного визита в Сирию.

Жизни погибших там в результате действий режима Башара Асада не вернуть, но "мы все - как международное сообщество - можем способствовать тому, чтобы правосудие восторжествовало", процитировало Бербок агентство dpa.

Главу МИД ФРГ от лица ЕС сопровождал ее французский коллега Жан-Ноэль Барро.

"Заключенных убивали методами, немыслимыми в цивилизованном мире"

Представители сирийской волонтерской организации "Сирийская гражданская оборона" ("Белые каски") рассказали политикам об условиях содержания в тюрьме Седная. В минувшие годы Европа поддерживала "Белые каски" и ООН в сборе доказательств возможных военных преступлений, указала глава ведомства.

"Именно это мы и хотим продолжить. Именно поэтому мы здесь, в том числе для того, чтобы дать понять, что в вопросе сбора доказательств, справедливости и прояснения ситуации с этими ужасными преступлениями мы - на стороне людей в Сирии", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

"Вы просто не можете себе представить, какой ужас творится в некоторых местах… Люди здесь, близ сирийской столицы Дамаска, прошли через ад. Их убивали методами, немыслимыми в цивилизованном мире", - добавила Бербок, осмотревшая стальной пресс для казни заключенных в тюрьме Седная.

По словам германского министра, "Белые каски" неоднократно давали понять, что режим Асада - "бесчеловечный режим пыток, в отношении которого не должно быть никакой нормализации".

Эксперт: "Необходим региональный механизм правосудия"

Ранее Дэвид Крейн - главный прокурор-учредитель Специального суда ООН по Сьерра-Леоне и автор доклада Caesar Report о военных преступлениях в Сирии - в свою очередь указывал на необходимость создания "надежного механизма привлечения к ответственности, который учитывал бы чаяния сирийского народа и поддерживал принципы правосудия".

"Мы должны выступать за создание регионального механизма правосудия, способного привлечь сирийских лидеров и тех, кто их поддерживал, к суду за их действия", - подчеркивал он.

Визит глав МИД ФРГ и Франции в Сирию

Бербок и Барро в Дамаске встретились с новым лидером страны Ахмедом аш-Шараа, под руководством которого исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" 8 декабря 2024 года свергла диктатора Асада.

Главы МИД ФРГ и Франции - первые министры иностранных дел крупных западных стран, которых приняло в Дамаске новое сирийское руководство. ФРГ намерена помочь Сирии в проведении "инклюзивной, мирной передачи власти, достижении примирения общества и восстановлении" страны, указали в германском ведомстве.

В преддверии визита Бербок и Барро группа германских дипломатов во главе с уполномоченным МИД ФРГ по Ближнему Востоку Тобиасом Тункелем (Tobias Tunkel) встретилась в Дамаске 17 декабря с Ахмедом аш-Шараа. Евросоюз также начал налаживать контакты с новыми властями Сирии. По поручению Брюсселя в Дамаске во второй половине декабря побывал немецкий дипломат Михаэль Онмахт (Michael Ohnmacht).

В тюрьме Седная содержались около 150 тыс человек

По словам главы "Белых касок" Раеда Салеха, в тюрьме Седная содержалось около 150 тыс человек. Она получила печальную известность среди сирийцев за жестокость охранников и пытки, из-за чего это место называли "бойня".

Среди заключенных были тысячи невинных гражданских лиц, отмечают правозащитники. Поиски пропавших без вести узников продолжаются, за пределами тюрьмы остаются массовые захоронения и множество неопознанных тел, отмечало агентство dpa.