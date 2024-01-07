Бербок призвала Израиль к защите мирных жителей сектора Газа

Мирному населению сектора Газа и Западного берега реки Иордан необходим шанс на жизнь в безопасности и достоинстве, заявила глава МИД ФРГ перед ближневосточным турне.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Израиль к защите мирных граждан сектора Газа. Жителям этого региона и Западного берега реки Иордан необходим "шанс на жизнь в безопасности, достоинстве и самоопределении", заявила глава дипломатии ФРГ в воскресенье, 7 января, в преддверии своей поездки в Израиль. "Для этого Израилю, у которого есть право и обязанность на самооборону от террора, следует в ходе своих военных действий гораздо лучше защищать гражданских", - подчеркнула Бербок.

В ходе обострившегося конфликта между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС "уже погибло слишком много людей - людей, которые не хотели этой войны и не стремились ни к чему, кроме мира", добавила глава германского внешнеполитического ведомства. Она вновь выступила за разрешение многолетнего конфликта путем создания двух государств для двух народов.

"Израильтяне и палестинцы смогут жить в мире бок о бок лишь тогда, когда безопасность одних будет означать безопасность других", - подчеркнула Бербок. Этого удастся достичь лишь в том случае, если каждая из сторон "увидит страдания другой", добавила она.

МИД ФРГ: "Хезболлах" и хуситам следует прекратить "игру с огнем"

Из сектора Газа не должна исходить угроза существованию Израиля, боевики ХАМАС должны сложить оружие, а действующее в Ливане радикальное шиитское движение "Хезболлах" и хуситы должны прекратить опасную "игру с огнем", указала Бербок. Нынешним геополитическим кризисом можно воспользоваться для новой попытки установления мирного порядка, считает дипломат. "Регион должен выйти из вечного цикла насилия", - отметила глава МИД Германии.

Бербок особо выделила потребность жителей сектора Газа в "гораздо большем объеме гуманитарной помощи". Мирному населению необходимо бороться с "острым голодом, с распространяющимся инфекциями и с зимними холодами", пояснила дипломат.

Главы дипломатии Евросоюза и США на Ближнем Востоке

В рамках трехдневного ближневосточного турне глава МИД ФРГ 7 января встретится в Иерусалиме с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и новым министром иностранных дел Исраэлем Кацем. Кроме того, в последующие дни Бербок посетит Западный берег реки Иордан, Египет и Ливан.

Поездка германского дипломата проходит на фоне усилий западных держав избежать эскалации конфликта. В эти же дни регион посещают госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 20 700 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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