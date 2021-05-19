Глава МИД ФРГ обещал санкции против Минска, пока они не дадут эффекта

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) пообещал применять санкции против белорусских властей до тех пор, пока они не приведут к изменению образа действий правителя страны Александра Лукашенко. Об этом глава МИД Германии заявил в среду, 19 мая, на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента DW о шагах Берлина в связи с осуждением сотрудничающего с германской медиакомпанией могилевского журналиста Александра Буракова.

"Нам известны эти случаи, мы и в прошлом принимали меры на уровне консульства, будем это делать и в будущем, однако не публично, - подчеркнул Мас. - Потому что по опыту мы знаем, что иногда слишком большая публичность подобных дел не позволяет добиться желаемых результатов".

Санкции, по-видимому, не действуют

Напомнив, что Евросоюз ввел уже целый ряд пакетов санкций в отношении властей Беларуси, глава дипломатического ведомства Германии в то же время с сожалением признал, что "они, по-видимому, не действуют," и происходящее в стране вызывает крайнюю тревогу. По его словам, "крайне сложно извне, при помощи тех инструментов, которые мы применяли, заставить отказаться от своего пути режим, который, к сожалению, похоже, крепко сидит в седле и защищает свою власть самым жестоким образом".

"В рамках Европейского Союза мы, несомненно, еще будем обсуждать, достаточно ли нынешней санкционной политики или есть необходимость введения новых санкций", - отметил Хайко Мас.

15 мая независимые журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич были осуждены на 20 суток по обвинению в "повторном в течение года участии в несанкционированном мероприятии". На заседании суда Бураков заявил, что подвергается пыткам и бесчеловечному обращению в изоляторе УВД Могилевского облисполкома - ему несколько ночей не давали нормально спать и регулярно устраивали проверки с раздеванием догола в коридоре. Бураков и Лапцевич объявили в знак протеста голодовку.

Протесты в Беларуси

В Беларуси не утихают протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость. В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли.

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