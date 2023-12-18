Бербок обещает Африке поддержку ЕС в борьбе с пандемиями

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в преддверии своего визита в Руанду заверила африканские страны в готовности Германии и Евросоюза в целом поддержать их в борьбе с болезнями и пандемиями. "Болезни не знают, что такое границы стран и континентов. Нашей солидарности тоже нельзя иметь границы", - заявила "зеленый" политик в воскресенье, 17 декабря.

Ожидается, что 18 декабря Бербок посетит столицу Руанды Кигали, где примет участие в мероприятии, на котором фармацевтическая компания из Майнца BioNTech представит свой первый завод по производству мРНК-вакцины в Африке. "Путь к справедливой международной архитектуре здравоохранения - это не забег на короткую дистанцию, а командный марафон, - подчеркнула Бербок. - Именно поэтому команда Европы поддерживает цель создания в Африке собственного производства вакцины - от концепции до иглы".

Проект ЕС Global Gateway

По данным главы МИД ФРГ, сегодня лишь одна из сотни доз вакцины, которые используются для прививания населения Африки, производятся на этом континенте. К 2040 году этот показатель должен увеличиться в 60 раз, пообещала она. Произойдет это благодаря проекту ЕС под названием Global Gateway с финансированием в 1,2 млрд евро до 2027 года. 550 млн евро из этой суммы будет предоставлено Германией. Первый коммерческий завод в Руанде по производству "африканской" мРНК-вакцины - "это еще не финишная прямая, но настоящая веха на пути к цели и надежда для миллионов людей", указала Бербок.

По словам представителей BioNTech, они хотят использовать технологию мРНК для разработки вакцин против заболеваний, которые особенно распространены в Африке - таких как малярия, туберкулез и ВИЧ-инфекция.

Инициатива ЕС Global Gateway предполагает инвестиции в объеме до 300 миллиардов евро в инфраструктуру развивающихся стран в ближайшие несколько лет - в том числе ради усиления влияния ЕС в мире. Эта инициатива призвана составить конкуренцию китайскому проекту "Новый шелковый путь".

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