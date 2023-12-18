  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ЗдоровьеГермания

Бербок обещает Африке поддержку ЕС в борьбе с пандемиями

Александра Иванова
18 декабря 2023 г.

Глава МИД Германии примет участие в мероприятии, посвященном открытию в Руанде первой фабрики BioNTech по производству мРНК-вакцин в Африке.

https://p.dw.com/p/4aHIU
Глава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена БербокФото: Sebastian Rau/photothek/picture alliance

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в преддверии своего визита в Руанду заверила африканские страны в готовности Германии и Евросоюза в целом поддержать их в борьбе с болезнями и пандемиями. "Болезни не знают, что такое границы стран и континентов. Нашей солидарности тоже нельзя иметь границы", - заявила "зеленый" политик в воскресенье, 17 декабря.

Ожидается, что 18 декабря Бербок посетит столицу Руанды Кигали, где примет участие в мероприятии, на котором фармацевтическая компания из Майнца BioNTech представит свой первый завод по производству мРНК-вакцины в Африке. "Путь к справедливой международной архитектуре здравоохранения - это не забег на короткую дистанцию, а командный марафон, - подчеркнула Бербок. - Именно поэтому команда Европы поддерживает цель создания в Африке собственного производства вакцины - от концепции до иглы".

Проект ЕС Global Gateway

По данным главы МИД ФРГ, сегодня лишь одна из сотни доз вакцины, которые используются для прививания населения Африки, производятся на этом континенте. К 2040 году этот показатель должен увеличиться в 60 раз, пообещала она. Произойдет это благодаря проекту ЕС под названием Global Gateway с финансированием в 1,2 млрд евро до 2027 года. 550 млн евро из этой суммы будет предоставлено Германией. Первый коммерческий завод в Руанде по производству "африканской" мРНК-вакцины - "это еще не финишная прямая, но настоящая веха на пути к цели и надежда для миллионов людей", указала Бербок.

По словам представителей BioNTech, они хотят использовать технологию мРНК для разработки вакцин против заболеваний, которые особенно распространены в Африке - таких как малярия, туберкулез и ВИЧ-инфекция.

Инициатива ЕС Global Gateway предполагает инвестиции в объеме до 300 миллиардов евро в инфраструктуру развивающихся стран в ближайшие несколько лет - в том числе ради усиления влияния ЕС в мире. Эта инициатива призвана составить конкуренцию китайскому проекту "Новый шелковый путь".

Смотрите также:

Острая нехватка вакцин в Африке

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Главы МИД ФРГ и МИД КНР

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ставит демократию и права человека в центр проводимой ею политики. Противоречат ли эти ценности национальным интересам?
Политика10 мая 2023 г.
external

В Великобритании опасаются новой вспышки инфекции из-за омикрона (17.12.2021)

В Великобритании опасаются новой вспышки инфекции из-за омикрона (17.12.2021)

Новый вариант коронавируса омикрон стремительно распространяется в Великобритании, где количество случаев заражения достигло рекордного уровня. Вопреки призывам ввести новые ограничительные меры, правительство сделало ставку только на бустерную вакцинацию.
Здоровье17 декабря 2021 г.02:46 мин.
external

ООН: 20 миллионам человек грозит голодная смерть (11.03.2017)

ООН: 20 миллионам человек грозит голодная смерть (11.03.2017)

В ООН заявили о крупнейшем гуманитарном кризисе с 1945 года. По данным организации, более 20 млн человек в четырех странах Африки грозит голод.
Политика11 марта 2017 г.00:52 мин.