Глава МИД ФРГ назвала 24 февраля переломным днем в истории

Война России против Украины является переломным историческим моментом, уверена глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Приняв решение вторгнуться в Украину, президент РФ Владимир Путин "разрушил все, что построили несколько поколений в Европе и России", - заявила она в интервью немецкой газете Rheinische Post, опубликованном во вторник, 3 мая. По словам Бербок, ее поколению "посчастливилось вырасти в мире".

"После 24 февраля - дня, который изменил все, и мы должны перестроить нашу политику. Вот почему мы в Германии переформулируем нашу национальную стратегию в сфере безопасности", - указала Бербок. Она подчеркнула необходимость иметь возможность защищать европейский миропорядок. "Мы должны вновь увеличить инвестиции в собственную оборону - как политик партии "зеленых" я не могла себе представить, что буду активно использовать этот термин", - добавила она.

Бербок также отметила, что Германия не выбирала такой сценарий, но должна быть готова к новой реальности, "не выбрасывая при этом за борт все остальное", поскольку в понятие безопасности входят не только оборона и дипломатия. "Гуманитарная помощь, стабилизация и предотвращение конфликтов будут оставаться в центре внимания", - добавила она.

Бербок: Путин совершил тяжелейшие военные преступления

Одновременно министр иностранных дел ФРГ выразила уверенность, что президент РФ должен быть предан международному суду, поскольку "самым жестоким образом нарушил международное законодательство и международное гуманитарное право". "Нельзя бомбить матерей, отцов, детей, стариков и больных людей. Тот, кто это делает, совершает тяжелейшие военные преступления. Эти преступления должны быть наказаны. В этом мы в долгу перед жертвами", - указала она.

Кроме того, Бербок отметила, что Берлин серьезно относится к угрозам Москвы, допускающей нанесение ядерного удара, поскольку подготовка к худшим сценариям входит в задачи правительства. "Бряцание Россией ядерным оружием в нынешней ситуации безответственно, даже если учесть, что мы и в прошлом уже слышали аналогичные заявления президента Путина". При этом невозможно применить ядерное оружие, не нанеся при этом вреда самому себе, "и об этом известно российскому президенту", добавила Бербок.

Владимир Путин и другие российские официальные лица неоднократно допускали возможность нанесения ядерного удара ввойне против Украины. Данный шаг Москвы не исключают и в США. В частности, в апреле директор ЦРУ и экс-посол США в РФ Уильям Бернс заявил, что его ведомство "очень внимательно" относится к этой возможности, подчеркнув, однако, что США пока не видели никаких признаков того, что Россия готовится предпринять подобный шаг. "С учетом отчаяния президента Путина и российского руководства, с учетом неудач, с которыми они столкнулись в военном отношении, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности", - отметил он.

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