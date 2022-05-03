 Глава МИД ФРГ назвала 24 февраля переломным днем в истории | Новости из Германии о Германии | DW | 03.05.2022

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Германия

Глава МИД ФРГ назвала 24 февраля переломным днем в истории

Президент РФ разрушил все, что построили несколько поколений в Европе и России, заявила Анналена Бербок. День российского вторжения в Украину изменил все, поэтому Берлин меняет политику в сфере безопасности, указала на.

Глава МИД Германии Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок

Война России против Украины является переломным историческим моментом, уверена глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Приняв решение вторгнуться в Украину, президент РФ Владимир Путин "разрушил все, что построили несколько поколений в Европе и России", - заявила она в интервью немецкой газете Rheinische Post, опубликованном во вторник, 3 мая. По словам Бербок, ее поколению "посчастливилось вырасти в мире".

"После 24 февраля - дня, который изменил все, и мы должны перестроить нашу политику. Вот почему мы в Германии переформулируем нашу национальную стратегию в сфере безопасности", - указала Бербок. Она подчеркнула необходимость иметь возможность защищать европейский миропорядок. "Мы должны вновь увеличить инвестиции в собственную оборону - как политик партии "зеленых" я не могла себе представить, что буду активно использовать этот термин", - добавила она.

Бербок также отметила, что Германия не выбирала такой сценарий, но должна быть готова к новой реальности, "не выбрасывая при этом за борт все остальное", поскольку в понятие безопасности входят не только оборона и дипломатия. "Гуманитарная помощь, стабилизация и предотвращение конфликтов будут оставаться в центре внимания", - добавила она.

Бербок: Путин совершил тяжелейшие военные преступления

Одновременно министр иностранных дел ФРГ выразила уверенность, что президент РФ должен быть предан международному суду, поскольку "самым жестоким образом нарушил международное законодательство и международное гуманитарное право". "Нельзя бомбить матерей, отцов, детей, стариков и больных людей. Тот, кто это делает, совершает тяжелейшие военные преступления. Эти преступления должны быть наказаны. В этом мы в долгу перед жертвами", - указала она.

Кроме того, Бербок отметила, что Берлин серьезно относится к угрозам Москвы, допускающей нанесение ядерного удара, поскольку подготовка к худшим сценариям входит в задачи правительства. "Бряцание Россией ядерным оружием в нынешней ситуации безответственно, даже если учесть, что мы и в прошлом уже слышали аналогичные заявления президента Путина". При этом невозможно применить ядерное оружие, не нанеся при этом вреда самому себе, "и об этом известно российскому президенту", добавила Бербок.

Владимир Путин и другие российские официальные лица неоднократно допускали возможность нанесения ядерного удара ввойне против Украины. Данный шаг Москвы не исключают и в США. В частности, в апреле директор ЦРУ и экс-посол США в РФ Уильям Бернс заявил, что его ведомство "очень внимательно" относится к этой возможности, подчеркнув, однако, что США пока не видели никаких признаков того, что Россия готовится предпринять подобный шаг. "С учетом отчаяния президента Путина и российского руководства, с учетом неудач, с которыми они столкнулись в военном отношении, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности", - отметил он.

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    Автор: Клаудиа Ден


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