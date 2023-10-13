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Глава МИД ФРГ и лидеры ЕС заверили Израиль в поддержке

Даниил Сотников
13 октября 2023 г.

В ходе своего визита в Израиль глава МИД Германии и лидеры ЕС заявили о праве Израиля на защиту и осудили террор ХАМАС.

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Главы МИД Израиля и Германии Эли Коэн и Анналена Бербок в Нетивоте
Главы МИД Израиля (слева) и Германии в НетивотеФото: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Европарламента Роберта Метсола во время своего визита в Израиль в пятницу, 13 октября, выступили в поддержку Израиля и заявили о праве страны на защиту.

"В эти ужасные дни мы стоим рядом с вами и сочувствуем вам. В эти дни все мы - израильтяне", - отметила Бербок на встрече со своим израильским коллегой Эли Коэном в Нетивоте на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа. Безопасность Израиля для Германии является "государственным вопросом", подчеркнула глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Берлин поддержит Израиль всем, что потребуется

На вопрос о том, как ФРГ будет поддерживать Израиль, Бербок ответила: "Всем, что Израилю от нас потребуется". "Всем означает всем", - подчеркнула глава немецкого МИД. Она также призвала боевиков радикального исламистского движения ХАМАС освободить заложников и обратилась к властям Катара и Египта с просьбой начать работу по освобождению пленных жителей Израиля.

Израиль имеет право и обязанность освободить своих граждан, имеет право "защищаться от этого жестокого, варварского террора" в рамках международного права, указала Бербок. Террор ХАМАС также направлен против самих палестинцев, подчеркнула она. "Вот почему мы должны осудить этот террор против человечества единым голосом", - добавила глава дипломатии ФРГ.

Фон дер Ляйен: Израиль может рассчитывать на ЕС

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола прибыли в Израиль, чтобы "выразить свою солидарность с народом Израиля", подчеркнула фон дер Ляйен.

"Это момент единства. Настал момент объединить силы против террора. И Израиль может рассчитывать на ЕС", - написала политик в своих социальных сетях.

"В Кфар-Азе, на месте злодеяния и убийства. Невыразимые действия, совершенные ХАМАС здесь, войдут в глобальную историю бесчестья. ХАМАС - террористы. Они не представляют чаяний палестинского народа, они мешают ему. Их жестокость никогда не может быть оправдана", - прокомментировала свой визит в Израиль Метсола.

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