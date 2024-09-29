Глава МИД ФРГ Бербок - за поставки Киеву дальнобойных ракет

По словам Анналены Бербок, в правящей коалиции ФРГ нет единства по вопросу поставок дальнобойных ракет Киеву. В частности, канцлер ФРГ Шольц выступает против этого.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) поддерживает идею поставок Украине Западом дальнобойных ракет для самообороны, даже учитывая, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) занимает по этому вопросу другую позицию. Это следует из заявлений, сделанных ею в ходе передачи Bericht aus Berlin телеканала ARD в воскресенье, 29 сентября.

"Я всегда говорила, что они (дальнобойные ракеты. - Ред.) играют важную роль, особенно для преодоления минного пояса на востоке Украины", - напомнила политик из партии "зеленых". На вопрос о возможности поставок Киеву из Германии иных видов вооружения она подчеркнула, что уже четко выразила свое мнение по этому поводу, однако у канцлера ФРГ Олафа Шольца - другая позиция. "А в коалиции - в демократической коалиции происходит так, что, если партнеры не могут договориться об одном пункте, мы не можем это поддержать (поставки дальнобойного оружия в Украину. - Ред.), - указала Бербок. - Тогда это делают американцы, и британцы, и французы".

Президент Украины Владимир Зеленский настоятельно требует от западных стран разрешить Киеву использовать поставляемое ими оружие для ударов по объектам в России, расположенным в сотнях километров от украинской границы, напоминает агентство Reuters. Для этого США должны были бы разрешить использование ракет ATACMS, а Великобритания - крылатых ракет Storm Shadow. Немецко-шведские крылатые ракеты TAURUS теоретически могли бы достичь Москвы - поставлять такое оружие Киеву Олаф Шольц отказался.

Вопрос о поставках вооружения Украине и выборы в Германии

На выборах в ландтаги восточногерманских земель Саксония, Тюрингия и Бранденбург, состоявшихся в сентябре, успехов добились партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ), выступающие, в частности, против дальнейших поставок вооружений Украине из Германии.

Партия "Союз-90" / "зеленые", которую представляет Анналена Бербок, во всех трех федеральных землях показала провальные результаты. В Тюрингии она набрала 3,2% голосов и не прошла в ландтаг. В Саксонии - едва преодолела пятипроцентный барьер с результатом 5,1%. В Бранденбурге - получила поддержку 4,1% избирателей, не сумев пройти в земельный парламент.

В передаче Bericht aus Berlin 29 сентября Анналена Бербок в очередной раз высказалась за продолжение Германией военной помощи Украине. Особенна важна эта поддержка, учитывая возможность возвращения в Белый дом США экс-президента страны Дональда Трампа после выборов, аргументировала она. На что можно было положиться в отношении Трампа, так это "то, что события следующего дня были абсолютно непредсказуемы", заявила Бербок в этой связи.

Встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке

Дональд Трамп 27 сентября встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Зеленский при этом призвал республиканца в случае его победы на президентских выборах в США в ноябре продолжать оказывать его стране поддержку в обороне от российской агрессии. Трамп же, со своей стороны, в очередной раз заверил, что мог бы добиться окончания войны в Украине еще до принятия присяги в январе 2025 года, передает немецкая газета Frankfurter Rundschau .

Ранее Дональд Трамп критиковал Владимира Зеленского за то, что тот не соглашается на "сделку" с Москвой ради окончания войны. "Любая сделка, даже плохая сделка была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас", - заявил Трамп несколько дней назад по этому поводу, выступая на одном из предвыборных мероприятий в штате Северная Каролина.