Глава МИД ФРГ вновь столкнулась с проблемой в ходе поездки

Анналене Бербок пришлось сделать незапланированную остановку в ходе визита в Африку. У ее самолета не было разрешения на пролет над территорией Эритреи.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вновь была вынуждена сделать незапланированную промежуточную остановку в ходе поездки. В среду, 24 января, самолет, в котором находилась делегация МИД ФРГ, направлялся из Берлина в Джибути в восточной части Африки. Однако из-за отсутствия разрешения на пролет над территорией Эритреи ему пришлось уже на подлете к аэропорту назначения изменить курс и приземлиться в Джидде в Саудовской Аравии. Там германскому министру и ее делегации предстоит переночевать.

Перед приземлением в Джидде самолету Бербок пришлось более часа кружить над Красным морем. "Несмотря на все усилия, нам, к сожалению, так и не удалось получить разрешения на пролет над Эритреей. Поэтому нам пришлось стиснуть зубы и взять курс на Джидду", - сказал капитан воздушного судна.

Организационные проблемы

В делегации Анналены Бербок в свою очередь сообщили, что получение разрешения на пролет над Эритреей осложнялось еще и тем, что в министерстве иностранных дел этой страны отключилось электричество. В делегации также указали, что Бербок не намерена менять программу своей поездки и до 26 января, на фоне кровопролитной борьбы за власть в Судане, собирается провести переговоры в Джибути, Кении и Южном Судане.

В середине августа Анналена Бербок из-за технической неисправности правительственного самолета А340 была вынуждена прервать давно запланированную поездку в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи. Властям ФРГ тогда не удалось организовать и запасной самолет бундесвера. В результате Бербок вернулась в Германию обычным авиарейсом. После этого инцидента Летная служба министерства обороны ФРГ списала оба аэробуса А340.

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