Глава МИД ФРГ объявила о кампании по восстановлению Украины

На 483-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 21 июня (время московское).

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Число погибших в результате наводнения из-за разрушения плотины Каховской ГЭС увеличилось до 41 человека. Об этом сообщил в Telegram глава оккупационной администрации не подконтрольной Украине части Херсонской области Андрей Алексеенко. По его словам, Новая Каховка "постепенно выходит из режима ЧС по наводнению", в Алешкинском округе вода почти спала, но населенные пункты Голопристанского округа еще остаются подтопленными.

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Министерство обороны РФ подтвердило в публикации в Telegram "подавление средствами радиоэлектронной борьбы" трех беспилотников на территории Московской области. В оборонном ведомстве обвинили в атаке на регион украинские власти.

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Факт падения двух БПЛА самолетного типа в Московской области подтвердил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, они упали около 5.30 и 5.50 при подлете к складам одной из воинских частей.

Новую Москву и Подмосковье атаковали беспилотники

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В Подмосковье и в Новой Москве утром 21 июня упали несколько беспилотников, сообщают российские Telegram-каналы и агентства. Mash сообщает о взрыве в небе над населенным пунктом Лукино в районе Новой Москве. Указывается, что причиной инцидента называют неизвестный беспилотник. Baza пишет о трех дронах: кроме упавшего в Новой Москве еще два беспилотника упали около 5.00 в Наро-Фоминском районе Подмосковья, недалеко от воинской части. По информации агентства ТАСС, ссылающегося на правоохранительные органы, три беспилотника были сбиты с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

ISW: Минобороны РФ извлекло выводы из информационных провалов

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Министерство обороны РФ в некоторой степени адаптировалось к информационному коллапсу во время более ранних наступательных действий Украины и извлекло из него уроки, пишет американский Институт изучения войны (ISW). По мнению экспертов, тот факт, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу публично и относительно спокойно обсудил контрнаступление на коллегии ведомства (даже несмотря на типичное отрицание украинских успехов), является заметным отходом от неспособности РФ подготовить единый ответ на украинские контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году и возникшей вследствие этого "паники в российском информационном пространстве", констатируют эксперты.

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы антивоенного активиста Ивана Кудряшова по делу о "подготовке поджога военкомата" в Твери. Об этом сообщил правозащитный проект "Зона солидарности". Первые 2,5 года активист проведет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима. Кудряшова признали виновным по делу "о подготовке к теракту". Прокурор просил для него семь лет лишения свободы.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила о кампании по восстановлению Украины

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) хочет противопоставить агрессии РФ в Украине мощную кампанию с целью сбора средств для Киева. Глава ведомства сделала соответствующее объявление в преддверии двухдневной Международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Восстановление страны является "колоссальной задачей", сказала Бербок. По словам главы МИД ФРГ, Всемирный банк ожидает, что в течение следующих десяти лет Украине на восстановительные работы потребуются свыше 400 млрд долларов (около 366 млрд евро). В долгосрочной перспективе процесс вступления в ЕС заложит основу для устойчивой и процветающей украинской экономики, считает Бербок. "Поддержка Германии является твердой, сегодня, завтра и послезавтра. Потому что для прочного мира Украине недостаточно просто выиграть войну - мы хотим, чтобы она стала частью европейского проекта мира и процветания", - добавила глава внешнеполитического ведомства Германии.

ВСУ: Угроза дронов - в целом ряде областей Украины

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Угроза применения ВС РФ ударных дроновзафиксирована в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях Украины, сообщили в Telegram Воздушных cил ВСУ. В Черное море также вышел российский ракетоноситель "Адмирал Макаров", указали в оперативном командовании "Юг".

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В аудите Пентагона по военной помощи Вашингтона Украине выявлена ошибка, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Для 2023 финансового года (заканчивается в США 30 сентября. - Ред.) окончательный расчет составлил 3,6 млрд долларов (3,2 млрд евро), для 2022 года - 2,6 млрд долларов (2,4 млрд евро), общая сумма равна 6,2 млрд долларов (5,7 млрд евро), подчеркнула Сингх.

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Великобритания окажет поддержку экономике Украины в размере 3 млрд долларов (2,7 млрд евро) в течение следующих трех лет. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак. По оценкам Даунинг-стрит, ВВП Украины сократился на 29 процентов с начала войны.

Двухдневная Международная конференция по восстановлению Украины открывается 21 июня в Лондоне. На нее съедутся свыше 1000 иностранных высокопоставленных лиц из 61 страны, а также представители промышленности и глобальные инвесторы.

Между тем король Карл III принял в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне ключевых участников конференции. Монарх провел аудиенцию, в частности, с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, госсекретарем США Энтони Блинкеном и председательницей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Хроника событий 20 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 июня 00.00 - 13.59 >>>

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