Париж: Украина может применять ракеты SCALP для ударов по РФ

По словам главы МИД Франции, "красных линий" в вопросе поддержки Украины не существует. Об участии французских войск в боевых действиях Барро сказал, что Париж "не исключает ни одного варианта".

Украина может бить дальнобойными французскими ракетами SCALP по военным целям на территории России "в логике самообороны", заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью агентству BBC , которое выйдет в эфир в воскресенье, 24 ноября.

"Принцип был установлен... наши послания президенту Зеленскому были восприняты хорошо", - сказал он, уточнив позицию Франции: "красных линий" в вопросе поддержки Украины не существует. На вопрос, может ли это в том числе означать участие французских войск в боевых действиях против России, он ответил: "Мы не исключаем ни один вариант".

"Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена ​​наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе", - подчеркнул главы МИД Франции в интервью.

О приглашении Украины в НАТО

Жан-Ноэль Барро в ходе интервью также намекнул о готовности Парижа пригласить Украины в НАТО, как этого просил президент страны Владимир Зеленский. "Мы готовы дать приглашение, и поэтому в наших дискуссиях с друзьями и союзниками, а также с друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы они приблизились к нашим позициям", - сказал французский министр.

Барро также предположил, что западным странам придется заметно увеличить расходы на оборону: "Конечно, нам придется тратить больше, если мы хотим сделать больше, и я думаю, что нам придется столкнуться с этими новыми вызовами". Комментарии главы французского МИД прозвучали после недели значительной эскалации войны в Украине, когда впервые дальнобойные ракеты Великобритания и США были запущены по территории РФ, а Россия запустила новую баллистическую ракету "Орешник" по украинскому городу Днепр.

США и Британия сняли ограничения для Украины на удары вглубь РФ

Администрация президента США Джо Байдена 17 ноября отменила запрет для Украины наносить удары вглубь России полученным от Вашингтона тактическими баллистическими ракетами ATACMS. В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар этими ракетами по военному объекту в Брянской области, заявили в Минобороны РФ. Владимир Зеленский напрямую этого не подтвердил, но сказал, что "теперь у нас есть ATACMS" и "мы все это будем использовать".

Вслед за этим в СМИ появились сообщения о разрешении Великобритании бить ракетами Storm Shadow по российской территории. Германия продолжает занимать в этом вопросе более сдержанную позицию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по-прежнему не соглашается на поставку Киеву немецких крылатых ракет TAURUS.